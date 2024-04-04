«Лукашенко получил предупреждение» 1 4.04.2024, 7:45

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Офицер ВСУ рассказал, чего стоит ожидать от белорусского диктатора.

От Лукашенко действительно можно ожидать чего угодно, потому что он, как и глава Кремля, является военным преступником. Об этом «24 Каналу» рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец.

Можно предположить, что Лукашенко получил предупреждение от Украины, поэтому обстрелы территории на данный момент не происходят. Однако мы не можем исключать этого в будущем.

«Надо помнить, что речь идет о сообщнике Путина, а Беларусь уже предоставляла свою территорию для агрессии против Украины. Итак, Лукашенко также должен отвечать в Международном уголовном суде.

Он много рассказывает о мнимой угрозе, которую якобы представляет Украина, страны НАТО, обещает усилить обороноспособность Беларуси, увеличить присутствие войск на границе с Литвой и Польшей, но пока ничего из этого не делается», – заметил Березовец.

Единственное, что было действительно заметно, это согласие принять на своей территории «вагнеровце».

«Что будет дальше — спрогнозировать трудно, потому что говорим о военном преступнике, который связан с Путиным. Он не сможет сопротивляться планам главы Кремля, если тот снова решит разместить свои войска или начать наносить удары с территории Беларуси», — добавил Березовец.