Вступили в силу три нововведения, которые коснутся всех белорусов 4.04.2024, 7:58

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Главные изменения в законе «О кредитных историях».

1 апреля 2024 года стало известно о том, что Лукашенко подписал указ об изменении закона «О кредитных историях». Новшеств сразу несколько, все они, как отмечается, направлены «на повышение уровня защищенности субъектов кредитной истории от мошеннических действий, а также на предотвращение недобросовестного использования кредитных отчетов пользователями кредитных историй», пишет «Комсомолка».

Что такое кредитная история

Закон, в который внесены изменения, был принят без малого 15 лет назад. Кредитная история – это обобщенная совокупность сведений о том, когда тот или иной гражданин брал в банке, микрофинансовой организации, лизинговой структуре деньги в долг. В кредитную историю входят и сведения о том, как гражданин погашал взятые на себя кредитные обязательства, были ли просрочки, насколько они были продолжительными. В кредитную историю входят сведения и о том, насколько четко и без задержек рассчитывались граждане по своим договорам лизинга, залога.

Кредитная история – основа и базис формирования динамичного кредитного рейтинга, который присваивается каждому белорусу. Логика прозрачная: чем выше кредитный рейтинг, тем больше вероятность, что коммерческий банк при обращении гражданина за новым кредитом пойдет ему навстречу и ответит согласием.

Кредитный отчет в Беларуси, как получить

До принятия изменений в закон любой белорус мог получить свой кредитный отчет один раз в год, теперь в Нацбанке могут предоставить эту информацию два раза в год на бесплатной основе.

Кто может получить кредитную историю, 2024

По новым правилам, любой белорус может запретить Национальному банку предоставлять касающийся его отчет о кредитной истории коммерческим банкам, микрофинансовым организациям, лизинговым структурам, а также операторам мобильной связи и организациям торговли.

Как формируется кредитный отчет

Важные изменения, внесенный в закон, касаются самого механизма формирования кредитных историй. Ранее она формировалась на основе информации от трех основных источников: коммерческих банков, микрофинансовых организаций, а также лизинговых компаний. По новым правилам список этих источников существенным образом расширили: теперь сведения будут предоставлять и юридические лица, которые реализуют товары-услуги в рассрочку или на условиях отсрочки платежей: фактически, речь идет о крупных белорусских онлайн-магазинах. Своей информацией для формирования кредитного отчета теперь будут делиться и мобильные операторы, у которых белорусы нередко покупают в кредит или рассрочку мобильные устройства и разного рода умные гаджеты.