Крымский мост обещают уничтожить: украинский офицер назвал оружие и способ 4.04.2024, 9:00

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Залп должен быть смешанным.

Чтобы окончательно разрушить Крымский мост, необходим большой смешанный ракетный залп крылатых ракет, считает военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник, передает «24 канал».

Отмечается, что пока союзники не передали дальнобойные ракеты, Украина может использовать свою альтернативу - оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» (или «Сапсан»), или береговой ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун» с ракетой Р-360 с дальностью до 300 километров.

«Однако залп должен быть смешанный, одной баллистики мало», - считает Черник.

Отдельно, по его мнению, потребуется большой рой беспилотников для отвлечения внимания российской системы противовоздушной обороны (ПВО) возле моста.

При этом Черник акцентировал на том, что россияне уже сами понимают, что мосту осталось недолго: «То, что россияне строят альтернативную логистическую ветку по суше, указывает на их понимание, что мосту приходит конец».