Как белоруска за 8 месяцев сбросила 55 килограммов, чтобы стать мамой 2 4.04.2024, 10:41

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В 24 года минчанка весила 130 килограммов.

У многих юность ассоциируется с легкостью и стройностью, но только не у Анны. Свое 18-летие она встретила в весе 100 кг — и с каждым годом килограммы только прибавлялись. Что интересно, серьезных проблем в лишнем весе девушка долгое время не видела и от намеков родных отмахивалась.

Все изменилось, когда после пяти лет попыток забеременеть врачи четко сказали: «Это бесплодие из-за ожирения». Мотивация похудеть появилась сразу, причем железобетонная. «Онлайнер» рассказываем, как белоруска сбросила 55 кг, чтобы стать мамой.

«Могла съесть одна огромную пиццу»

В детстве я не была худым ребенком, но и толстой точно не была. До какого-то момента вес колебался в пределах 50—60 кг при росте 165 см. Активно набирать я стала после школы, когда устроилась на работу оператором кол-центра. Физической активности не было никакой — просто садишься и работаешь. График стандартный — с 8 до 6, но часто еще брала подработки.

Как я сейчас уже понимаю, тогда у меня был абсолютно неправильный образ жизни. Я много работала, мало отдыхала. За питанием не следила совсем. Завтрака чаще всего не было. На обед я быстро что-то перехватывала из местного магазина — например, майонезный салат или бутерброды с колбасой. Приходя домой поздно, я уже не хотела ничего готовить, а тем более «что-то правильное/полезное». Часто ела фастфуд, заказывала доставку еды (могла съесть одна огромную пиццу!), запивала все газировкой. И сразу после ужина ложилась спать.

Таким вот нехитрым образом к 18 годам я набрала 100 кг, а к 20 — уже 120 кг. И на этом не остановилась… В 23 года я достигла своего максимального веса — 130 кг.

Сейчас меня это удивляет, но долгое время проблем я особых не видела. Килограммы ведь прилипли ко мне не в один день, а все происходило постепенно. Никаких издевок со стороны окружающих я не слышала, проблем в общении не возникало. Возможно, поэтому я принимала себя такой, какой я была.

Обратная сторона бодипозитива

Со своим будущим мужем я познакомилась в 16 лет в весе 80 кг и набирала лишнее уже будучи с ним в отношениях. Но он никогда не говорил мне о том, что пора худеть. Замуж я выходила в 18 лет в весе 100 кг, чувствовала себя красивой и желанной. И даже в 130 кг я особо не стеснялась своей фигуры. Носила открытые купальники, платья с открытыми плечами — совершенно не комплексовала.

Глядя на себя в зеркало, я видела обычную крупную девушку. И хотя родные намекали мне о том, что стоит задуматься, я их как будто не слышала.

Но проблемы со здоровьем все-таки меня догнали. Когда вес перевалил за 120 кг, я стала чувствовать тяжесть в ногах, начались судороги, была постоянная одышка. Я не могла подбежать к остановке, не могла лишний раз пройти куда-то пешком.

Хотя я очень общительная сама по себе, но с набором веса стала какой-то пассивной. Реже куда-то выбиралась, чаще сидела дома. Думаю, мне просто было физически тяжело.

С выбором одежды — тоже настоящая беда. На тот момент мой размер был 60—62 — такие вещи просто не продаются в торговых центрах. Модная одежда для меня была недоступна. В глубине души я понимала, что 130 кг — это уже ненормально. Но чтобы себя изменить, мне нужен был очень мощный толчок. И он случился благодаря врачам.

«Похудеешь — и тогда родится ребенок»

В какой-то момент мы с мужем поняли, что очень хотим детей. В 18 лет расписались, и пять лет ничего не получалось. Мы стали ходить по врачам и искать причину. Конечно, сначала меня отправили на разные обследования. А когда полностью проверили вдоль и поперек, поставили диагноз «бесплодие из-за ожирения». Так и было написано в моей в карточке.

Все врачи в один голос говорили: «Похудеешь —и сразу забеременеешь». Дело в том, что у меня был сбит менструальный цикл, грубо говоря, не случалась овуляция. Это меня действительно очень напугало, и я задумалась.

Желание родить ребенка стало основной мотивацией для похудения.

Я помню этот день как сейчас. Мне 24 года, суббота, я в очередной раз встаю на весы и опять вижу эти ужасные цифры. В моей голове как будто произошел щелчок. Я поняла, что так больше продолжаться не может. Именно тогда я приняла решение завести страницу в Instagram и начала вести свой дневник.

В первую очередь я занялась питанием. В один момент резко перешла на овощи и мясо. А дальше стала изучать информацию и постепенно делала более разнообразным свой рацион. Добавила рыбу, молочные продукты, например, творог и нежирный сыр, фрукты, сухофрукты, орехи и немного углеводов в виде круп (но только в небольшом количестве — на завтрак или на обед).

Калории я не считала, хоть и попробовала, но мне это не подошло. Я использовала более простой метод — «одной тарелки». Выбрала тарелку, в которую должны были помещаться все мои приемы пищи. Порция получалась примерно 300 грамм.

Каждый месяц сбрасывала по 10 кг

Худела я стремительно — первые месяцы сбрасывала минимум по десять кг. Но тут такая особенность, что чем больше вес, тем быстрее он уходит. Со временем процесс замедлился, и я худела уже на 5—7 кг в месяц.

Ощущения были очень классные, особенно когда я стала замечать по вещам, что все они становятся мне большими.

Знакомые стали обращать внимание, что я худею, только когда вес опустился ниже 100. Задавали вопросы и делали комплименты. Это тоже очень мотивировало.

Когда стала меньше 100 кг, я всерьез задумалась о спорте. До этого о большой нагрузке не думала, ведь это может быть вредно для суставов и сердца. А вот когда «тридцатку» сбросила, стала ходить по 10 тыс. шагов в день, а еще пошла в бассейн и на кардио в тренажерный зал.

Стеснение в зале поначалу было, но меня очень поддерживал муж, который пошел заниматься со мной. Вообще, он всегда считал, что похудение — это наша общая проблема, ведь мы оба хотели детей.

За 8 месяцев похудела до 75 кг. И наконец увидела две полоски

Срывов у меня не было совсем, потому что мотивация была железная: «Или я стану мамой, или буду дальше жить в весе 130 кг и жрать».

Впервые мне удалось забеременеть в весе 96 кг, но тогда мой организм, видимо, еще не был готов и случился выкидыш. Меня это не сломило, а наоборот: я решила, что похудение работает. Просто нужно дальше сбрасывать вес.

В итоге за 8 месяцев я похудела до 75 кг, то есть сбросила 55 кг. Именно тогда забеременела во второй раз. И спустя 9 месяцев у нас появилась прекрасная дочка Клавдия.

Следующая беременность наступила в весе 90 кг — родилась дочка Злата. Прошел год после вторых родов, и мой вес держится на отметке 90 кг. Сейчас я снова худею, чтобы вернуть свои идеальные 75 кг.

Что я для этого делаю?

Правильно питаюсь — мой рацион состоит в основном из овощей, фруктов, мяса и рыбы. Я снова исключила сладкое, мучное, фастфуд. На завтрак у меня обычно омлет, овсяная каша либо творог. Потом перекус — яблоко, мюсли и т. д. На обед варю суп, но обязательно нежирный, на курице, а не на свинине. Могу позволить себе мясо и немного углеводов — крупы или макароны твердых сортов. На ужин стараюсь есть мясо, рыбу и овощи.

Признаюсь, сейчас у меня иногда бывают срывы — на праздниках или мероприятиях. К сожалению, такой сильной мотивации, как раньше, уже нет. Но я очень стараюсь. Каждый день нахаживаю по 10 тысяч шагов. Один раз в неделю посещаю бассейн, и один раз у меня зумба. Очень хочу побыстрее вернуться в нормальную форму.

Когда я вспоминаю, какой была в 130 кг, мне становится страшно. Как я могла раньше так жить, не видя никого и ничего и думая только о еде и диване? Мне и в 90 кг порой бывает тяжело, а тогда — тем более.

Что изменилось после похудения?

Передо мной открылось много возможностей и перспектив. Жизнь изменилась кардинально. Сейчас я активная жена и мама. Успеваю 101 дело за день. У меня куча энергии, и порой меня просто не остановить! Это так здорово!

Я гораздо меньше времени провожу дома, могу позволить себе такие активности, которые раньше были недоступны. Например, покататься на аттракционе, на велике, сходить в поход.

Здоровье больше не беспокоит. Сейчас у меня отличные анализы, а ведь не так давно мне ставили «преддиабет», говорили, что, я если я не снижу вес, через полгода приду с диабетом. Сейчас сахар нормализовался, с гормонами полный порядок, по-женски все хорошо, меня не беспокоит печень, желудок, спина, суставы. Сейчас мне кажется, что в 130 кг мое тело просто умирало…

Пользуясь случаем, хочу выразить слова поддержки всем, кто столкнулся с такой проблемой, как избыточный вес. Не ждите чуда: жизнь у нас одна, и все только в ваших руках. Действуйте! Только вам решать, как прожить эту жизнь. И помните, что под лежачий камень вода не течет.