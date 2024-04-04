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Экс-сотрудник СБУ намекнул, что дрон может прилететь в минский дворец

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  • 4.04.2024, 11:42
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Экс-сотрудник СБУ намекнул, что дрон может прилететь в минский дворец
Фото: gazetaby.com

Украинский БПЛА долетит за два часа.

Военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак в интервью для «Апострофа» намекнул, что Лукашенко находится под постоянным прицелом ВСУ:

— Если даже Лукашенко и попытается наступать на Украину, белорусская экономика сразу пострадает от наших дронов. Лукашенко прекрасно видит, что делают дроны с российскими НПЗ и другими объектами. А что там той Беларуси – максимум 500 км к северу. А до дворца в Минске, где он заседает, около 275 км. Это вообще ни о чем – максимум два часа лета беспилотника. Плюс большое количество предприятий расположены вблизи украинской границы.

И последний момент. Лукашенко в своих месседжах постоянно рассказывает, что «мы должны готовиться», что необходимо народное ополчение и раздавать оружие людям. Такая у него риторика. С другой стороны, Лукашенко катастрофически, просто маниакально боится раздавать оружие своему населению.

Потому что прекрасно понимает, если бы в 2020 году у белорусского населения было оружие на руках, то белорусские полицейские были бы снесены кровавыми реками. Поэтому он этого ужасно боится.

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