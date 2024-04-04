Белорусские военные учатся строить блиндажи 4 4.04.2024, 16:45

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Возле границы с Литвой.

Белорусские военные учатся строить блиндажи и оборудовать их для проживания. Занимаются этим «в рамках полевых выходов» подразделения Западного оперативного командования. Вероятно, возле границы с Литвой, отмечает «Еврорадио».

Подобные блиндажи используют на фронте украинские и российские военные. Белорусские пропагандисты подчёркивают, что белорусская армия изучает опыт войны в Украине. А он якобы доказывает, что «данные сооружения обеспечивают военнослужащим комфортные и безопасные условия проживания в районах выполнения боевых задач».

2 апреля в Гродно Александр Лукашенко заявил, что готовит Беларусь к войне. Эти его слова попали в мировые СМИ.