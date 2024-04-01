Эксперт рассказал, кого разместят в военном городке под Гомелем 1 1.04.2024, 13:39

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Лукашенко оказался в опасной ловушке.

Указом Лукашенко увеличено финансирование строительства военного городка под Гомелем.

Сайт Charter97.org поговорил с политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Aлександром Мусиенко о том, с какой целью лукашисты его строят:

— В первую очередь — им все время необходимо оказывать психологическое давление, мол, может быть наступление на Киев. Во-вторых, обратите внимание, что строительство затягивается: нужно все больше времени и денег.

Лукашенко имитирует бурную деятельность подготовки к войне с Украиной. Это необходимо для РФ. Путин давит, что такая военная инфраструктура должна быть на границе с Украиной, а Лукашенко ему подыгрывает.

Россия ставит условия, что они хотят контролировать в том числе белорусско-украинскую границу. Подчеркну, это необходимо не Беларуси, а требование РФ. На этой базе будут размещаться российские фсбшники, грушники, военные. В каком количестве — покажет время.

Им это необходимо для того, чтобы вести разведку, наблюдение за белорусско-украинской границей. Данный городок — запасной вариант (мало ли что произойдет), чтобы у них был объект военной инфраструктуры. Повторю, Путин таким образом пытается увеличить присутствие на границе с Украиной.

Что касается подготовки белорусских войск, то они сейчас действительно готовятся на случай наступления и ведения боевых действий. На сегодняшний день Лукашенко находится в опасной ловушке, в которую сам же себя и завел. Теперь он пытается затягивать время.

— Станет ли данный городок под Гомелем целью для ВСУ?

— Вы же видите, что ВСУ не наносят удары по территории Беларуси. Сейчас у нас дилемма, ведь как только у РФ возник кризис с нефтепродуктами, то они увеличили импорт с Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Мозырский же НПЗ находится в зоне досягаемости украинских дронов. Мне кажется, что этого очень боится Лукашенко, его режим и РФ. Что будет, если такой же рейд, как совершили российские добровольцы, совершит, например, полк имени Кастуся Калиновского? Такую вероятность тоже нельзя исключать.

Вся военная инфраструктуру Беларуси, которую обустраивают и строят в Гомеле и других местах, где они тренируются и готовят свои спецподразделения, находится в зоне досягаемости ВСУ.

Еще отмечу интересный момент, Лукашенко недавно провел совещание, на котором в очередной раз разразился о Сувалкском коридоре. Думаю, что таким образом он сливает информацию о том, что Россия и Беларусь все-таки могут (при определенных обстоятельствах) рассматривать боевые действия по перекрытию этого коридора.

Лукашенко — на крючке у Кремля. Но в тоже время он пытается спасать свою шкуру, откладывая определенные решения и действия. Им сейчас движет инстинкт самосохранения.

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