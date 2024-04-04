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В Минске появилась кофейня с атмосферой леса

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  • 4.04.2024, 18:09
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В Минске появилась кофейня с атмосферой леса

Где выпить кофе из желудей и кедровый капучино?

Название «Кедровый лес» сразу раскрывает концепцию. Находится новая кофейня в районе «Маяк Минска». Изначально это должен был быть магазин здорового питания. Но ассортимент расширился: в заведении можно выпить редкие для Беларуси напитки и попробовать выпечку из фермерских продуктов, пишет «Онлайнер».

Сами владельцы позиционируют «Кедровый лес» как место для семей с детьми и будущих мам. По словам Игоря и Виталины — тоже семейной пары, — напитки из авторского меню укрепляют иммунитет и в целом положительно сказываются на здоровье.

Уточняем, что же скрывается за непривычными названиями.

— Кедровый капучино — это кофе, в который мы добавляем кедровый сироп без сахара, а сверху посыпаем напиток кедровыми орешками. Подойдет тем, кто хочет почувствовать привычный вкус и аромат кофе, но с хвойными лесными нотками.

Дубовый американо или капучино — это кофе из желудей. Такой древний напиток, который наши предки пили в тяжелые времена для поднятия уровня энергии. Он не содержит кофеин, но обладает тонизирующим эффектом, которого вполне хватает на полдня.

Еще один интересный напиток — кедровый коктейль. Так называемое сибирское молоко. Его использовали, когда у женщин не было своего молока, чтобы кормить младенцев. Но мы сделали его более вкусным: добавили банан. Так что получилась альтернатива «химозным» протеиновым коктейлям, — рассказала Onlíner Виталина.

Что по ценам? Кедровый капучино — 9—10 рублей, дубовый американо «Богатырская сила» — 8,5 рубля, кедровый коктейль «Супер белок» — 11 рублей, круассан с кремом и голубикой — 9,5 рубля. Также в авторском меню можно найти, например, квасный цикорий и какао «Равновесие». Открыта кофейня-магазин каждый день с 9 до 21.

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