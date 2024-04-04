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Электрокаров в Норвегии скоро станет больше, чем авто на бензине

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  • 4.04.2024, 18:24
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Электрокаров в Норвегии скоро станет больше, чем авто на бензине

Лучший результат в мире.

Электромобили на аккумуляторных батареях вскоре могут вытеснить автомобили с бензиновыми двигателями на дорогах Норвегии.

Норвегия остается лидером по продажам аккумуляторных электромобилей. С начала этого года примерно 90% всех новых автомобилей, проданных в стране, были Battery Electric Vehicle (BEV). Норвегия также со следующего года введет запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, став первой страной в мире, сделавшей это.

Несмотря на то, что продажи новых BEV опережают продажи бензиновых и дизельных моделей не первый год, доля электрокаров на дорогах еще не превзошла долю автомобилей с ДВС. По данным Управления государственных дорог Норвегии, на дорогах страны ездит примерно 776 003 бензиновых автомобилей, 1 068 929 дизельных автомобилей, 339 724 гибрида и 700 358 BEV. Однако ситуация вскоре может измениться, говорит старший научный сотрудник центра CICERO Робби Эндрю.

«Если тенденция сохранится в течение следующих 12 месяцев и учитывая, что продажи чисто бензиновых автомобилей сейчас незначительны, в следующем году на дорогах будет больше BEV, чем чисто бензиновых автомобилей, и, вероятно, так будет уже до конца этого года», — сказал он в комментарии Reuters.

Кроме того, он прогнозирует, что BEV может превысить количество бензиновых и дизельных автомобилей в стране уже к 2029 году.

В январе на BEV приходилось 92,1% всех новых автомобилей, проданных в Норвегии. В марте этот показатель упал до 89,3%. Это, в частности, связано с повышением процентных ставок и сокращением налоговых льгот. В прошлом году правительство отказалась от освобождения от налога на добавленную стоимость для BEV, которые стоили более 500 000 норвежских крон (около 47 тысяч долларов США).

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