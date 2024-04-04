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На Браславских озерах продается дом за почти полмиллиона долларов

  • 4.04.2024, 22:02
  • 1,200
На Браславских озерах продается дом за почти полмиллиона долларов

Это точно белорусский курорт?

О Браславских озерах много говорить не надо: все, кто бывал в северных краях, знают, какая там красота. Причем не только природная: шикарных коттеджей, представляющих в том числе архитектурный интерес, в тех краях хватает. Сегодня посмотрим на один из домов, который мало кого оставит равнодушным. Во-первых, впечатляет его стоимость — $450 000 по курсу. Во-вторых, расположен он близко к воде: тут тебе и виды, и купания с рыбалками. Ну и внешне постройка нетипичная: фасад под камень мысленно уносит в Тосканские дали.

Находится дом на почти 200 «квадратов» в деревне Пантелейки, которая омывается водами озер Струсто и Ельно. Места потрясающие: где не вода, там лес. Полное единение с природой, пишет «Онлайнер».

Здание было построено в 2020 году и готово к проживанию: ничего доделывать не надо, только завози вещи. Достаточная площадь позволила хозяевам уместить не только 55-метровую гостиную, 20-метровую кухню, четыре спальни, санузлы, но даже бильярдную (под нее отведено 25 метров). Бильярдного стола в доме нет, поэтому ничто не помешает вам приспособить это пространство под свои нужды.

Ремонт в доме частично — брутальный (стены под кирпичик, состаренное дерево), частично — «деревенский»: в спальнях отделка под сруб. Впечатляет и второй свет: строили явно не ради количества жилых метров, а для души — чтобы нравилось.

«Дом полностью готов к круглогодичному комфортному проживанию. Расположен в пяти минутах езды от г. Браслава. Мебель и отделка выполнены по индивидуальным проектам из высококачественных материалов. Отопление — газ, предусмотрено место для камина. Вода — скважина. Канализация — септик. Оптоволокно подведено.

Дом строился для семьи, поэтому строительство и отделка выполнены максимально надежно и качественно. Сохранена вся документация по строительству. Все подрядчики находятся в Браславе и всегда доступны по любым вопросам. Согласован проект обустройства общественного места отдыха и помост у дома. Рядом земля под ЛПХ», — уточняют в агентстве.

Впрочем, без полутора миллионов рублей в кармане на этот дом можно разве что посмотреть со стороны.

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