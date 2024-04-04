Каждый белорус съедает почти центнер мяса в год 4.04.2024, 22:17

А сколько рекомендует Минздрав?

Каждый белорус в среднем съедает почти центнер мяса и мясных продуктов в год – в разы больше нормы, рекомендованной Минздравом. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Нину Емельянову.

Жители республики, по ее словам, ежегодно потребляют в среднем 98-99 кг мяса и мясных продуктов. Однако рекомендованная Минздравом норма – 76 кг.

Выручка организаций торговли за продажу мясных изделий и мяса в год составляет порядка 6 миллиардов. А что насчет вкусовых предпочтений белорусов?

— Говядины в 2023 году реализовано на 23,2% меньше, чем годом ранее, свинины — на 4,6%, птицы — на 5,6%. Но в это же время идет рост продаж субпродуктов — на 10%, готовых мясных продуктов — на 4%, — отмечает Нина Емельянова.

Что же касается ассортимента, в Беларуси нынче производят более 1200 видов мясной продукции, среди них 800 наименований колбас, около 250 – полуфабрикатов и более 150 разновидностей консервов.

Вместе с тем в МАРТ отмечают и дефицит отдельных видов продукции. По словам Нины Емельяновой, не в полном объеме удовлетворяется спрос на сыровяленные и сырокопченые колбасы, копчености сервировочной нарезки. Довольно скудным можно назвать и выбор грудинки, бекона, соленого сала, полуфабрикатов высокой степени готовности, а также прочего.