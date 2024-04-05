В Бресте перевернулась маршрутка с пассажирами 5.04.2024, 12:35

2,332

В авто находились восемь человек.

По меньшей мере два человека получили травмы при опрокидывании маршрутки в Бресте, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 5 апреля около 11.00. Предварительно установлено, что 53-летний водитель маршрутки Mercedes ехал по улице Московской. При спуске с Кобринского моста он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Кроме водителя, в маршрутке находились семь пассажиров. Двое из них — 90-летний мужчина и несовершеннолетняя девочка — получили травмы и были доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.