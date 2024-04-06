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В Гомельской области из-за подъема воды в Соже затопило дорогу

  • 6.04.2024, 18:26
В Гомельской области из-за подъема воды в Соже затопило дорогу
архивное фото

В ближайшие дни колебания уровней воды в реках Беларуси продолжатся.

На белорусских реках весеннее половодье. В Кормянском районе Гомельской области уровень Сожа поднялся настолько, что вышедшая на пойму вода 5 апреля затопила участок дороги, сообщает МЧС.

Затоплен отрезок проселочной дороги между Кормой и деревней Кляпинская Буда. По направлению от райцентра эта дорога как раз пересекает Сож и затем проходит по обширной пойме реки. Асфальт затоплен на участке длиной 30 метров, глубина воды достигает 20 сантиметров — это выше дорожного просвета большинства легковушек.

Также в пятницу обнаружено еще одно подтопленное частное подворье в деревне Казимировка Лоевского района — это пойма Днепра.

Всего на вечер 5 апреля в Гомельской области оставались подтоплены паводковыми и талыми водами 119 жилых домов, 25 подвалов жилых домов, 343 подворья, 169 хозяйственных построек, 28 участков дорог и 72 других здания, сообщало региональное управление МЧС. Подтопления также есть в Могилевской и Брестской областях.

Что с уровнем воды в реках

По состоянию на 5 апреля на реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1−43 см за сутки.

На большинстве рек бассейнов Днепра, Сожа и Припяти, а также на отдельных участках рек бассейнов Немана и Березины вода находится на пойме, сильного подъема или падения пока нет.

На Припяти у Петрикова уровень воды превышает опасную высокую отметку на 27 см и пока существенно не изменяется, информирует Белгидрометцентр.

Температура воды в реках сейчас составляет от 4,3°С до 11°C, в прочих водоемах от 4,6°С до 9,6°С. В ближайшие дни колебания уровней воды продолжатся, температура будет расти.

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