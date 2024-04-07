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Российский тяжеловес собирался воевать за Украину в составе американских морских котиков

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  • 7.04.2024, 11:57
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Российский тяжеловес собирался воевать за Украину в составе американских морских котиков

32-летний уроженец Оренбурга сейчас находится в США.

Российский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в тяжелом весе, Алексей Кисер (14-5) заявил, что хочет присоединиться к украинским военным в войне против РФ.

32-летний уроженец Оренбурга сейчас находится в США в статусе политического беженца.

24 февраля 2023 года он написал эмоциональный пост в поддержку нашей страны, отметив там, что его сердце всегда с Украиной и ее народом. Уже на следующий день к его пожилым родителям, которые до сих пор проживают в Оренбурге, пришли с обыском местные правоохранители.

Кисер на то время был в Индонезии, но из-за пророссийского правительства этой страны, был вынужден бежать в Америку, где попросил политического убежища.

«В США уже готовятся к ІІІ Мировой войне. Этому способствуют лозунги на рекламных плакатах: «Вступай в американскую армию сейчас тебе все равно придется научиться воевать». Американцам уже ясно, что с нынешним режимом РФ по-другому нельзя. Но опять-таки для этого мне нужно оформить гринкард. Хотелось бы защищать Украину уже как американский доброволец. В составе американских морских котиков», – цитирует Кисера «Чемпион».

Алексей собирался воевать за Украину с самого начала полномасштабного вторжения.

«Но 6 февраля 2022 г. я сдал свой российский паспорт в американское посольство в Индонезии. Мой кейс рассматривали 10 месяцев(!). В итоге, в октябре 2022 года я получил американскую визу, но почти весь первый год полномасштабной войны не мог никуда уехать. И братья в Украине предупреждали, что с российским паспортом опасно приезжать, ведь реакция украинских пограничников, которые увидят мой российский паспорт, может быть неоднозначной», – добавил Кисер.

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