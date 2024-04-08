Премьер Японии заявил о «переломном моменте» на фоне войны России против Украины: детали 7 8.04.2024, 10:17

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Фумио Кисида

Фото: Reuters

Страна решилась на важное решение.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям. В частности Япония приняла решение изменить свою оборонительную позицию.

Такое заявление он сделал перед встречей с президентом США Джо Байденом, которая состоится на следующей неделе, передает CNN. В этой связи глава японского правительства напомнил о войне России против Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

«Поскольку мы являемся свидетелями агрессии России против Украины, ситуации на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим переломным моментом. Вот почему Япония приняла решение фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, и мы значительно изменили политику безопасности Японии на этих фронтах», – сказал он.

Кисида подчеркнул, что в Японии очень внимательно следят за сотрудничеством между Россией и КНДР. Это сотрудничество он назвал «тревожным с точки зрения международного порядка и стабильности».

Премьер-министр отметил, что перед лицом растущих проблем в сфере безопасности союз Японии и США становится «все более важным».

СМИ напомнило, что с момента вступления в должность Кисида Фумио выступает за непоколебимую приверженность Украине и тесную поддержку позиции стран G7 в отношении России.

В среду премьер Японии встретится с Байденом в Вашингтоне, выступит на совместном заседании Конгресса и примет участие в первом трехстороннем саммите между Японией, США и Филиппинами.

«Саммит Кисида – Байден был охарактеризован Вашингтоном как историческая возможность для двух стран модернизировать свой альянс, поскольку обе страны видят региональные угрозы – от испытаний оружия Северной Кореей и растущих отношений с Россией до агрессии Китая в Южно-Китайском море и в отношении Тайваня», – говорится в материале.