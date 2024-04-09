«Это шоу уже увидела вся Россия» 9.04.2024, 12:36

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Борислав Береза

Украинский политик рассказал, почему Кремлю не удастся спрятать потоп в Орске.

Наводнения в Оренбургской и Курганской области России набирают катастрофические обороты, дома стоят по крыши в воде. Местные власти до последнего не сообщали о наводнении, а затем спешно эвакуировали около семи тысяч человек.

Удается ли российским властям купировать эту проблему в информационном плане? Или же эта катастрофа стала провалом федерального масштаба? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Россияне столкнулись с кармой, которая им показывает, что когда ты делаешь что-то плохое, то все возвращается. Взрыв на Каховской ГЭС вернулся к ним затоплением Орска.

Но если говорить серьезно и абсолютно, то я считаю, что уже ничего нельзя сделать, потому что после выхода орчан на митинг с криками «Путин, спаси», это шоу уже увидела вся Россия. Конечно же, сами россияне смеются над ними, а это в очередной раз показывает, что самим им плевать на то, что происходит с их согражданами на других территориях. Кстати, точно так же, как им плевать, что происходит в Белгороде, потому что Белгород где-то далеко, но это неинтересно, их интересует только личная жизнь.

Так вот, купировать информационно это уже не удастся, информация расползлась не только по телеграм-каналам, но уже и по государственным СМИ. Самый знаменитый ролик — когда один из инженеров говорит, что на самом деле плотину «прогрызли мыши». Это показали на телевидении, а дальше видео разошлось и в TikTok, и в Telegram, и на YouTube.

Это показывает, что в России ворье по-прежнему является главным помощником их проигрыша в войне против Украины. Они разворовывали армию, они разворовывают строительные проекты, они разворовывают все. Дай Бог им сил и успешности в их разворовывании России, потому что все, что делает слабее Россию, идет на пользу Украине.

— Вы упомянули митинг под лозунгами «Путин, спаси». Когда россияне смогут выйти из парадигмы «царь хороший, а бояре плохие»? Или не стоит этого ожидать?

— В ближайшее время этого ожидать не стоит, понятие государственности для россиян — вообще отдельная история, государство для них — это Путин. Люди абсолютно четко подвержены психологическому влиянию российского телевидения, зазомбированы и ничего другого от них ожидать не стоит.

Надо понимать, что они искренне считают, что «царь» ничего не знает о том, что у них происходит. Россияне не осознают или не хотят в это верить, что их «царь» является фактически руководителем мафиозного клана, который грабит и их, и их детей, и их страну. Но их это устраивает, жить в неведении и быть глупыми, но агрессивными, это выбор россиян. От этого выбора они пока не планируют отказываться.

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