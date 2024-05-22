The Times: Россия начала наступление на Харьков с новой тактики 2 22.05.2024, 7:49

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Застав ВСУ врасплох.

На начальном этапе нового наступления на Харьковщине россияне применили совершенно новую тактику, что стало одной из причин его успеха в первые дни битвы.

Об этом изданию The Times рассказал боец специального подразделения Kraken с позывным «Драго», который в числе первых встретил россиян у границы.

По словам спецназовца, он с побратимами беспомощно наблюдал, как российские войска несколько недель скапливались по ту сторону границы. Украинцы просто не имели возможности нанести превентивный удар из-за запрета на использование западного оружия по территории РФ, наложенного странами-донорами.

«Там собралось много россиян, и мы могли уничтожить их по дороге, но у нас мало ATACMS, и у нас есть запрет на их использование. Нам пришлось ждать, пока они пересекут границу», - сказал «Драго» и пожаловался, что такая политика США стоила его подразделению определенных жертв.

Однако не только это способствовало российскому успеху в первые дни вторжения. Как рассказывает боец, украинцы ожидали от агрессора типичной лобовой атаки с использованием бронетехники, но были застигнуты врасплох новой тактикой малых пехотных групп, которые просачивались между опорными пунктами Сил обороны и заходили украинцам в тыл.

В дополнение к этому, в первый день вторжения россияне задействовали свои элитные подразделения спецназа, чтобы как можно быстрее подавить сопротивление у границы. По иронии судьбы российские элитные спецназовцы наткнулись прямо на Первую десантно-штурмовую роту «Драго» - специализированных ночных бойцов на службе Главного управления разведки Минобороны Украины. Вместе с другими их передислоцировали с Донбасса для усиления мобилизованных солдат, которые прикрывали Харьков.

«Они прошли сквозь болота и леса, почти незамеченные нашими ударными дронами. Соседние подразделения были новосформированные: люди, которые еще не имели боевого опыта. Они были рядом с нами, пытались удержать линию обороны, но враг численностью 20 человек подошел к нам в тыл», - рассказал «Драго».

Команда «Драго» из шести бойцов оказалась разделенной на две группы и зажатой в окопе с двумя блиндажами. Они были окружены преобладающим количеством россиян и должны были вырываться из окружения. После ожесточенной схватки, когда окопы уже горели, а ситуация казалась безнадежной, боец вызвал огонь артиллерии на свою позицию, надеясь, что ему удастся выжить в окопе.

«Это сработало. Артиллерия убила по меньшей мере трех из них (россиян), и они отступили. Затем приехала наша подкрепляющая группа с автоматчиками», - рассказал он.

С прибытием подкрепления ожесточенный бой продолжался. Обе стороны понесли потери. В определенный момент стрелковый бой велся на дистанции в 5 метров.

В этом бою возле села Красное, что в 3 км от границы, столкнулись элитные подразделения спецназначения Украины и России. Бой длился в общей сложности около 16 часов и выиграл критическое время для большего количества украинских спецназовцев и десантно-штурмовых бригад, чтобы занять позиции в селе Липцы - к югу от Красного.

Если бы россияне прорвались к высоте в Липцах, они смогли бы обстреливать Харьков из артиллерии, как в первые месяцы войны.