Минский планетарий ищет метеорит, который недавно упал на Беларусь 5 22.05.2024, 8:50

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Болид перемещался по небу около 8 секунд и имел ярко-зеленый цвет.

Минский планетарий просит жителей Бобруйского района оказать помощь в поисках фрагментов метеорита. Об этом сообщает районная газета «Трыбуна працы».

Зафиксировано падение метеорита в Беларуси. Фото: «Трыбуна працы»

Камеры белорусской метеорной сети зафиксировали к юго-востоку от Минска яркий огненный шар, который был ярче Луны, еще 1 мая в 03:32:16 по местному времени. Болид перемещался по небу около 8 секунд и имел ярко-зеленый цвет. Масса космического тела перед входом в атмосферу оценивается в 1,5 тонны.

Как рассказал заведующий Минским планетарием Александр Микулич, рассчитано вероятностное поле выпадения метеорита и проведены его первые поиски силами любителей астрономии и волонтеров, которые пока не увенчались успехом.

«Ищут космические камни, не нарушая верхний слой грунта, а для обнаружения используются специальные магниты», — объяснил методику поиска Микулич.

Местность северо-западнее Бобруйска, где могут быть фрагменты метеорита. Фото: Наша Ніва, OSM

Предполагается, что фрагменты метеорита выпали по линии деревень Вербки (10-50 г), Роксолянка (50-100 г), Изюмово (200-500 г), Подъясенка (1-1,5 кг) Бобруйского района Могилевской области.

Специалисты просят жителей этих населенных пунктов обращать внимание на необычные камни разных размеров, которые лежат на поверхности.

Метеорит может иметь черную обугленную корку с трещинами и сколами, черную оплавленную матовую поверхность или коричневый ржаво-бурый цвет. Метеорит так же должен притягивать магнит и быть плотным, не рыхлым.

Фото магнитных камней, похожих на метеорит, Минский планетарий просит присылать на свою электронную почту — planetarium1965@gmail.com.

Как может выглядеть камень из космоса на примере фрагментов челябинского метеорита. Фото: «Трыбуна працы»

«Уникальная находка метеорита имеет большое научное значение и может стать шестым известным метеоритом на территории Беларуси. Камню из космоса присваивается название ближайшего населенного пункта от места первых находок», — подчеркнул Александр Микулич.