закрыть
22 мая 2024, среда, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы уничтожили еще два российских «танка-сарая» на Лиманском направлении

1
  • 22.05.2024, 9:14
  • 2,464
Украинские бойцы уничтожили еще два российских «танка-сарая» на Лиманском направлении

Эффектное видео.

На Лиманском направлении войска Российской Федерации применяют «танки-сараи» – эту технику оккупанты со всех сторон закрывают металлическими листами в попытке защитить от беспилотников. Воины Национальной гвардии Украины сняли на видео уничтожение еще двух таких «трансформеров».

Умелым операторам FPV-дронов дополнительная защита российских танков не помешала. Они нашли уязвимое место – переднюю часть корпуса – и попали точно в цель. Соответствующей видеозаписью 22 мая поделился в Telegram командующий НГ Украины Александр Пивненко.

Он отметил: эффективная работа подразделений Нацгвардии по уменьшению количества бронетехники противника дает хорошие результаты.

На ролике продемонстрирована работа 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж». Она была сформирована в рамках кампании «Гвардия наступления».

В целом за прошедшие сутки (21 мая) по линии фронта нацгвардейцы уничтожили один танк, четыре ББМ, семь единиц автомобильной техники, два склада БК, семь артиллерийских систем врага.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко
Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!