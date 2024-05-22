Украинские бойцы уничтожили еще два российских «танка-сарая» на Лиманском направлении 1 22.05.2024, 9:14

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Эффектное видео.

На Лиманском направлении войска Российской Федерации применяют «танки-сараи» – эту технику оккупанты со всех сторон закрывают металлическими листами в попытке защитить от беспилотников. Воины Национальной гвардии Украины сняли на видео уничтожение еще двух таких «трансформеров».

Умелым операторам FPV-дронов дополнительная защита российских танков не помешала. Они нашли уязвимое место – переднюю часть корпуса – и попали точно в цель. Соответствующей видеозаписью 22 мая поделился в Telegram командующий НГ Украины Александр Пивненко.

Он отметил: эффективная работа подразделений Нацгвардии по уменьшению количества бронетехники противника дает хорошие результаты.

На ролике продемонстрирована работа 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж». Она была сформирована в рамках кампании «Гвардия наступления».

В целом за прошедшие сутки (21 мая) по линии фронта нацгвардейцы уничтожили один танк, четыре ББМ, семь единиц автомобильной техники, два склада БК, семь артиллерийских систем врага.