Задача Эйнштейна, которую могут решить только 2% людей 2 22.05.2024, 9:30

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Необычная загадка на логику.

Загадка на логику, приведенная ниже, приписывается Альберту Эйнштейну. Ходят слухи, что он загадывал ее тем, кто хотел стать его ассистентом - сложная загадка помогала выяснить, может ли человек мыслить логически.

Некоторые источники утверждают, что загадка Эйнштейна на самом деле принадлежит Льюису Кэрролу, но документальных подтверждений авторства первого или второго найти не удалось.

Тем не менее, та самая «задача Эйнштейна» продолжает повергать в ступор многих интеллектуалов. Предлагаем вам попробовать свои силы в ее решении.

Задача Эйнштейна про 5 домов - условие

Считается, что это - самая сложная загадка из всех, если не использовать бумагу и ручку или другие устройства, с помощью которых можно визуализировать предметы, перечисленные в условии задачи. Предполагается, что при вспомогательных средствах загадка на логику теряет всякий смысл - суть именно в том, чтобы решить ее в уме, а это под силу только 2% населения планеты.

Однако даже если у вас не получилось найти решение загадки на логику с «голыми руками», смело вооружитесь бумагой и ручкой и найдите ответ, ведь главное в ней - увлекательный процесс и результат, а не конкуренция за место ассистента рядом с Альбертом Эйнштейном.

Условие загадки, опубликованное в журнале Life в номере от 17 декабря 1962 года:

На улице стоят пять домов.

Англичанин живет в красном доме.

У испанца есть собака.

В зеленом доме пьют кофе.

Украинец пьет чай.

Зеленый дом стоит сразу справа от белого дома.

Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток.

В желтом доме курят Kool.

В центральном доме пьют молоко.

Норвежец живет в первом доме.

Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису.

В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool.

Тот, кто курит Lucky Strike, пьет апельсиновый сок.

Японец курит Parliament.

Норвежец живет рядом с синим домом.

Каждый из пяти домов окрашен в свой цвет, все дома расположены рядом - друг за другом. Их жители - разных национальностей, владеют разными животными, пьют разные напитки и курят разные марки американских сигарет.

Вопрос: Кто пьет воду? Кто держит зебру?

Как решается загадка, можно посмотреть тут.