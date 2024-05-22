«На упаковке — моцарелла, внутри — не она» 9 22.05.2024, 9:42

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Как магазины легально вводят белорусов в заблуждение.

Ниша экономной еды не может пустовать — там без изысков, но с понятными последствиями для кошелька. Когда-то в ней обосновались аналогии обычных продуктов: имитация икры, «Коровок» и даже сгущенки. Сегодня (сюрприз!) заменители догоняют по ценам привычную еду, упаковки давно неотличимы, и все это легально, пишет onliner.by.

Тоже мед, но искусственный

Кажется, современная промышленность должна была научиться делать из воды, сахара и ароматизаторов что угодно. Собственно, вот очередной эксперимент. Это «Медок» — искусственный мед, легализованный без всяких ярмарок.

Мы купили это в минском магазине, взяв упаковку с настоящей медовой полки.

Крупный шрифт сообщает покупателям, что это «Медок» (потому что может себе позволить так называться, а вчитываться дальше или нет — это уже дело покупателя). На всякий случай уточняется, что «янтарный», хотя цвет — это последнее, к чему могут возникнуть вопросы.

Те, кому не лень читать упаковку, будут вознаграждены знаниями, что это сироп с ароматом меда — просто видом и упаковкой очень похожий на натуральный продукт.

За 300-граммовую банку просят 3,38 рубля. При этом если у вас на руках такая сумма, то на мед вы тоже можете рассчитывать: рядом 200 граммов продаются за 3,11 рубля.

Но это простой выбор с одной полки. Уже в соседнем магазине можно выяснить, что килограмм меда и сиропа могут стоить практически одинаково. Так что, «Медок» — это наш новый мед?

Состав напечатан мелкими буквами, но он стоит того, чтобы вы прочитали. Сахар, вода, ароматизатор, регуляторы кислотности: карбонат натрия (по-простому сода), лимонная кислота. Углеводы — 78 граммов, энергетическая ценность — 310 ккал / 1330 кДж. Если хотели сравнить с настоящим продуктом, там эти показатели обычно чуть выше, но не в разы.

На самом деле, искусственного меда полно, производители этого не стесняются и описывают процесс производства, оптовые цены этого состава — от 4,3 рубля за килограмм. Схема довольно простая: сахар нагревают с лимонной кислотой, охлаждают и нейтрализуют содой, потом добавляют ароматизатор и, если надо, краситель. На всякий случай уточняется, что продукт лечебных свойств не имеет. А иногда (уберите от экранов чувствительных людей) его смешивают и с натуральным медом.

На YouTube есть рецепт, как делать это в домашних условиях. Если судить по просмотрам и комментариям («Можно в медовике вместо меда это использовать? Срочно)», интерес есть.

Открываем пластиковый стаканчик с фольгированной крышкой. Красиво для фотосессий, но не бюджетно, если вспомнить, что это переливается сахар с водой.

Внутри консистенция и цвет меда, а что по вкусу? Не обманетесь, если пробовали настоящий. Хорошая новость в том, что если не пробовали, то тоже не обманетесь: сироп есть сироп.

Производитель этой банки занимается в целом сиропами и настоящим медом. Мы дозвонились на предприятие ООО «ПКФ „Маро“» и попросили подробнее рассказать, что это за продукт и зачем он понадобился.

— Это искусственный мед, его везде полно. Состав расписан на каждой баночке, кто хочет, тот покупает. Кто-то ради подслащения, медового вкуса, потому что он дешевле натурального.

На предприятии говорят, что выпускают продукт уже давно, он пользуется спросом. Хотя настоящий мед покупают чаще, но «каждый товар имеет своего покупателя».

— Почему искусственный мед на одной полке с натуральным?

— Это уже зависит от тех, кто выставляет товар на полки, мы тут роли не играем. Выгоднее на полку поставить с медом — ставят туда, где выгоднее с сиропом — ставят туда. По оформлению и объему, естественно, больше похож на натуральный мед.

Это сыр? Нет, Mozzarella

Разнообразные «продукты с сыром» приучили нас к тому, чтобы вглядываться в каждый незнакомый кусочек сыра. Оказывается, не зря: на рынке уже появился заменитель моцареллы.

Официально это продукт белково-жировой Mozzarella Pizza, делали его на заводе в Белгородской области России.

По составу это, по сути, заменитель сыра с растительными жирами.

У моцареллы, которую можно назвать моцареллой, состав обычно такой: нормализованное пастеризованное молоко, соль, закваска, ферментный препарат животного происхождения, может быть уплотнитель — хлорид кальция.

На этой же полке российский производитель продвигает продукт «Сулугуни новый» — тоже белково-жировой.

Такие аналоги ни разу не дешевые: почти 20 рублей хотят за килограмм моцареллы и 23 рубля за сулугуни.

Необъяснимо, но рядом обычная моцарелла по такой же цене, а сулугуни дешевле своего аналога. В другом магазине копченый белково-жировой продукт типа косичка уже по 60 рублей. Производитель российский, математика неизвестна.

Аналог моцареллы выглядит как плотная шайба, даже очень плотная. По структуре напоминает классическую моцареллу не из пакетика с сывороткой, ничего примечательного.

Была идея испробовать продукт на человеке, который никогда не ел моцареллу, но такого не нашлось. Тогда решили усложнить испытание и сделать горячий бутерброд: многие знают вкус моцареллы именно в таком виде или благодаря пицце.

Кто-то на кухне предположил, что сыр не расплавится, но пара минут превратили его в тянущуюся массу.

— Вообще, в какой-нибудь пицце можно замаскировать все, что угодно, — догадывается о чем-то один из дегустаторов. — Почему-то раньше казалось, что надо присматриваться к колбасе. Теперь буду подозревать, что в дешевой пицце могут экономить на сыре.

Бутерброд остался недоеденным.

Аналоги творога и сметаны тоже не редкость. Под маркой «Семейная традиция» в нескольких магазинах мы нашли «продукт пищевой на основе обезжиренного молока» (не творог, от него только пачка).

— Это низший ценовой сегмент, продукция с заменителем молочного жира. На каждый товар есть свой потребитель. Вообще, «Молочные горки» выпускают только на 100% натуральную молочную продукцию. В этом случае мы производители, но не собственники торговой марки данной продукции, — пояснили на предприятии.

Внутри брикет, который пружинится, не крошится и чем-то напоминает подушку с эффектом памяти.

Десерт замороженный (но не мороженное)

Напомним: самая чувствительная позиция ближайших месяцев — это мороженое (и все, что под него маскируется).

Пачки с заменителем молочного жира, который способен удешевить что угодно, можно найти в холодильнике с обычным мороженым. Такую заморозку как-то отдельно не обозначают — просто лежит среди обычных пломбиров.

Экземпляр, который попался нам, можно считать претендующим на честность: на лицевой стороне упаковки есть прямое упоминание, что это замороженный взбитый десерт, никаких намеков на ГОСТы и «настоящие рецепты». А то, что он выглядит как мороженое, — так это никем пока не запрещено.

Что любопытно, рядом пломбир этого же производителя — «Нордар».

Десерт стоит 85 копеек, мороженое — в полтора раза дороже — 1,25 рубля.

Два стаканчика куплены в одном магазине, их достали из морозильной камеры одновременно, но каждый начал жить своей жизнью. Пломбир начал обливаться растаявшими каплями, так называемый десерт как будто вообще не собирался менять форму.

Аналог выглядит идеально белым, мороженое скорее сливочного цвета.

Производитель пишет про заместитель молочного жира, так что не ждите вкуса мороженого. За ним вам сюда.

Еще один десерт делают на фабрике мороженого в Могилеве. Технически это именно «десерт с ароматом топленого молока и начинкой со вкусом вареной сгущенки глазированный», даже если вы подумали про сырок (опять же что угодно может выглядеть как сырок).

За 53 копейки с заменителем молочного жира также не стоит ожидать многого. Казалось бы, на эту сумму уже ничего не купить, но посмотрите, сколько всего поместилось в состав.