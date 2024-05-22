С 22 мая эти адреса в Минске останутся без горячей воды 22.05.2024, 10:20

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Кому стоит запастись терпением и достать тазики.

В Минске продолжают плановые отключения горячей воды. Они начались 15 мая, а теперь, согласно графику Минскэнерго, с 22 мая ожидается новая «порция» адресов.

Каждый год их проводят для того, чтобы подготовить тепловые сети Минска к работе зимой.

Какие дома в Минске останутся без горячей воды в ближайшее время:

С 22 мая отключение горячей воды в Минске проведут здесь:

• ул. Бурдейного, 6, 8, 10, 47

• ул. Домбровская, 9, 15

• ул. Лещинского 4, 4А, 8, 8/4, 12, 14, 14А

• ул. Матусевича 35

• ул. Одинцова, 63/2, 69, 69А

• ул. Притыцкого, 60, 62, 62/2, 64Б, 79, 97

• ул. Шаранговича, 4

• ул. Якубовского, 33, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 52а, 52Б, 68, 70, 74, 76, 78, 80.

На следующий день, 23 мая, горячая вода пропадет в домах по этим адресам:

• 1-ый пер. Фомина, 8

• 3-й Брестский пер., 17а

• 3-й пер. Зубачева, 1, 3, 5

• пер. Корженевского, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 28, 30, 32

• пер. Южный, 5

• пр. Мира, 1, 12, 14, 16, 18, 20

• тупик Брест-Литовский, 13

• тупик Брилевский, 55

• ул. Асаналиева, 1, 2, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3. 24, 26, 28, 30, 32, 34/1, 36/1, 36/2, 38/1, 34/2, 40, 40/1, 40б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72

• ул. Аэродромная, 28, 30, 16

• ул. Белградская, 6, 8, 9, 11, 14, 16

• ул. Братская, 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

• ул. Брестская, 2, 18, 34, 42, 40б, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 87, 90

• ул. Брилевская, 31, 33, 35, 37

• ул. Жореса Алферова, 10, 11, 12, 13, 14, 15

• ул. Казинца, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 8а, 11, 12, 13а, 17/2, 21/2, 24, 24а, 32, 33

• ул. Кижеватова, 1, 1а, 1б, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 7/2, 8, 9, 10, 58, 62, 62в, 64, 66, 68, 70а, 72/1, 72/2, 72/3, 74, 76, 78, 80/1, 80/2

• ул. Корженевского, 51

• ул. Левина, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13

• ул. Лученка, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 24, 26, 2, 19, 23, 25, 27, 29, 31

• ул. Осиповичская, 5, 5а, 18

• ул. Пуховичская, 8, 20, 21

• ул. Савицкого, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 8, 20, 22

• ул. Серова, 1Б, 16, 18

• ул. Теслы, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 ,16, 17, 18, 19, 24, 26

• ул. Черниговская, 46, 46а

• ул. Чкалова, 38/1.

Последними адресами в мае, где отключат горячую воду, станут эти дома. С 29 мая стоит запастись терпением и достать тазики людям, которые живут здесь:

• Игуменский тракт, 11

• проезд Голодеда, 3, 5, 7/1, 9, 11, 13, 15, 15/2, 15/3, 15Б, 17, 19, 21, 23, 25

• проезд Ташкентский, 2, 3, 4, 6, 6/2, 7, 8, 10, 12

• ул. Ауэзова, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 8а, 8б, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12, 14

• ул. Голодеда, 1, 2, 2а, 3, 4, 5/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 11/2, 13, 13а, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/1, 21, 21/2, 23/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 31а, 34а, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 55, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

• ул. Корзюки, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46

• ул. Краснослободская, 1, 3/1, 3/2, 5, 7, 9/1, 9/2, 11, 13, 15/1, 15/2, 17, 19, 84

• ул. Подлесная 83

• ул. Прушинских, 23, 25

• ул. Скорины, 6б, 8/1, 8/2, 10, 12, 13, 14, 15, 16,16а, 20, 24

• ул. Старобинская, 20, 20а

• ул. Ташкентская, 1, 2, 2а, 4/1, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2, 5, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20А, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28/1, 28/2, 33, 40

• ул. Уборевича, 2, 4, 4а, 8/2, 6, 10, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 38/2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66/1, 66/2, 68, 68а, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88/1, 90, 93, 95А, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 116а, 118, 122, 124, 124а, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144А, 144Г, 144/1, 144/2, 146, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а.

Важно уточнить, что подобные «квесты» для минчан каждый год устраивают не просто так. В летний период подготавливают тепловые сети Минска к работе зимой, ведь лучше летом побыть без горячей воды, чем зимой без отопления.