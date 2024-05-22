Reuters: ВСУ добились важного перелома в Харьковской области 22.05.2024, 10:26

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Военная помощь от США начала действовать.

Украинские защитники, которые сейчас защищают рубежи в Харьковской области, констатируют уменьшение дефицита снарядов после возобновления военной помощи от США.

Об этом пишет Reuters.

Военные ВСУ, которые сейчас ведут бои в северных районах Харьковщины, отмечают их более высокую интенсивность по сравнению с операцией вблизи Бахмута в 2023 году. При этом украинские защитники отмечают, что есть уменьшение катастрофического дефицита снарядов.

Наводчик гаубицы 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Павел рассказывает, что раньше защищал Украину в районе Бахмута, а сейчас их подразделение переместили в Харьковскую область.

«Здесь намного «горячее». Там у нас не было снарядов, а здесь хоть снаряды есть, их начали завозить. Есть чем работать, есть чем воевать», - добавил военнослужащий.

Командир артиллерийского подразделения бригады Виталий убежден, что снаряды не закончатся, ведь все понимают важность удержания обороны.

«Так, мы будем получать боеприпасы, потому что мы противостоим большой и серьезной группировке врага. Если мы сейчас продемонстрируем, что способны в такой экстремальной ситуации остановить широкомасштабное наступление врага на Харьков и Харьковскую область, то враг не решится даже думать о наступлении на Киев, Чернигов, Сумы или Полтавщину», - сказал он.