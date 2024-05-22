Министру обороны Италии стало плохо прямо на заседании Высшего совета
- 22.05.2024, 10:30
- 1,126
Его срочно госпитализировали.
Министр обороны Италии Гвидо Кросетто был доставлен на машине скорой помощи в больницу для обследования после того, как ему стало плохо во время заседания Высшего совета обороны.
Об этом сообщает Rai News.
Источники заявили, что Кросетто почувствовал недомогание, и после консультации с врачом было принято решение о его госпитализации. На машине скорой помощи министр был доставлен в больницу Святого Шарля в Нанси для дальнейшего обследования.
В настоящее время нет никаких данных от Министерства обороны или медицинских бюллетеней от персонала больницы, в которой он лечился, но, судя по тому, что стало известно, похоже, что Кросетто и министров, присутствовавших на саммите с президентом, беспокоили боли в груди.
В феврале Крозетто также срочно госпитализировали. Источники заявили, что это мог быть перикардит.