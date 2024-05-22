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Министру обороны Италии стало плохо прямо на заседании Высшего совета

  • 22.05.2024, 10:30
  • 1,126
Министру обороны Италии стало плохо прямо на заседании Высшего совета

Его срочно госпитализировали.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто был доставлен на машине скорой помощи в больницу для обследования после того, как ему стало плохо во время заседания Высшего совета обороны.

Об этом сообщает Rai News.

Источники заявили, что Кросетто почувствовал недомогание, и после консультации с врачом было принято решение о его госпитализации. На машине скорой помощи министр был доставлен в больницу Святого Шарля в Нанси для дальнейшего обследования.

В настоящее время нет никаких данных от Министерства обороны или медицинских бюллетеней от персонала больницы, в которой он лечился, но, судя по тому, что стало известно, похоже, что Кросетто и министров, присутствовавших на саммите с президентом, беспокоили боли в груди.

В феврале Крозетто также срочно госпитализировали. Источники заявили, что это мог быть перикардит.

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