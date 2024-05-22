«Санкции сводят Лукашенко с ума» 3 22.05.2024, 10:32

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Не получилось с Африкой, не получится с Магаданом.

Лукашенко от безденежья бросается на Магадан. Белорусский диктатор пытался продать губернатору Магаданской области Сергею Носову все подряд, заметил читатель сайта Charter97.org:

— Начиная от мясо-молочки, заканчивая самосвалами.

Население области, под умелым управлением российских руководителей, со времен СССР уменьшилось более чем в четыре раза. Сейчас оно составляет 130 тысяч человек, что меньше населения Борисова. Раскиданы они по территории в два раза больше Беларуси. Расстояние до Беларуси — более 11 тысяч километров. Вариантов купить у магаданцев ближе, дешевле и лучше — множество. Потрясающие перспективы.

Также самозванец заманивал Носова на гомельский «Кристалл», магаданское золото перерабатывать, совместные производства открывать. Недавно мы что-то такое слышали. Зимбабве и другие африканские страны должны были золотом завалить. Не получилось с Африкой, не получится с Магаданом.

Санкции сводят с ума режим Лукашенко. И их нужно усиливать.

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