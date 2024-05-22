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Под Гомелем рысь задушила в вольере 27 ланей

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  • 22.05.2024, 10:57
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Под Гомелем рысь задушила в вольере 27 ланей
иллюстративное фото

Животное учило детенышей охотиться.

Под Гомелем рысь задушила в вольере 27 ланей, когда учила рысят охотиться. Об этом заявил заместитель председателя Гомельской областной организационной структуры Белорусского общество охотников и рыболовов Юрий Лашкевич.

- Рысь, у которой уже появилось потомство, устроила ночную охоту и выбрала наш вольер. Животные были не просто съедены, а были задушены. Погибли 27 особей лани, - отметил Лашкевич.

Он добавил, что некоторым из ланей, содержавшихся в вольере, было по два года. По его словам, летом от ланей ждали потомства. Представитель БООР уточнили, что рысь привела детенышей в вольер для того, чтобы дать им мастер-класс по охоте. Он обратил внимание на то, что если бы все происходило в естественных условиях, то такого числа убитых животных не было бы.

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