NYT: ВСУ переключились на новую стратегию 22.05.2024, 11:02

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РФ не сможет захватить Харьков без сотен тысяч солдат на этом направлении.

Продвижение ВС РФ на Харьковщине будет напрямую зависеть от того, сколько солдат смогут выставить обе стороны.

Если у РФ есть резервы, то у Украины их нет. Придется перебрасывать подразделения, которые сейчас задействованы на других участках фронта.

Военные эксперты и аналитики сошлись во мнении, что у РФ не хватит сил, чтобы захватить Харьков.

Однако вражеские войска могут подойти к городу на расстояние артиллерийского выстрела, информирует The New York Times.

Сейчас главная задача ВСУ отступать постепенно на раннее укрепленные позиции. Эксперты пишут, что такая стратегия не является идеальной, так как украинские защитники реализовывают ее на практике с ошибками.

В идеале такая тактика заключается в том, что при отступлении небольшими шагами, наносится максимальный урон наступающей стороне.

Наступающей стороне приходится постоянно прорываться вперед с боями, захватывая позиции за позициями.

ВСУ перешли к такой стратегии, так как ощущается нехватка боеприпасов и живой силы. С 2022 года изменилась и тактика российской армии.

Изначально они думали, что легко дойдут до Харькова и не встретят должного сопротивления. Уже сейчас оккупанты активно используют вначале артиллерию, чтобы уничтожить опорные пункты.

После этого в бой идут штурмовики небольшими группами и при этом с разных направлений.

Эксперты говорят о том, что как далеко сможет продвинуться ВС РФ в Украине полностью зависит от того, сколько бойцов могут выставить обе стороны конфликта.

Аналитики из Шведского агентства оборонных исследований Норберг подчеркнул, что война уже интерактивна.

Однако РФ будет сложно захватить Харьков, так как для достижения этой цели необходимо несколько сотен тысяч солдат.