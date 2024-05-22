Индия разрушает планы Путина Алексей Голобуцкий

22.05.2024, 11:30

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Алексей Голобуцкий

Мнение главы Кремля – последнее, на что будут оглядываться Моди, Си и даже Рамафоса.

Вопрос мира для нас объективно связан на позиции «Глобального Юга» (и это действительно очень «глобальный» термин – включает в себя и Китай, и «валенок» Синая, и Африку, и Индию, и Ближний Восток, и Азию). А вот внутри этого квазиобразования идет своя борьба – за региональное лидерство и за право представлять интересы на международном уровне, быть голосом «Глобального Юга».

Амбиции подталкивают к активным действиям и Турцию, и Эмираты, и Саудовскую Аравию, и Китай, и Индию, и даже ЮАР... В частности, по последним данным, Индия будет участвовать в итальянском саммите G7 13-15 июня и в швейцарской конференции относительно Украины 15-16 июня. Это подтвердил премьер Моди.

По всей вероятности, возможность участвовать в первом стоила обязательного участия во втором. Хотя Моди еще недавно был очень неуверен, стоит ли Индии портить отношения с Путиным и участвовать в мероприятии, куда Россию принципиально не планировали приглашать. Есть шанс, что Моди просто заставили: хочешь приглашение в Италию – берешь в нагрузку и швейцарский саммит мира. Или ни того, ни того.

Однако если Индия действительно будет участвовать в обоих мероприятиях – то закономерно Моди как лидер более миллиардной страны попытается и утвердить Индию в качестве главного «независимого посредника» в нашей войне. И вот это уж точно не устроит Си.

Китай слишком масштабно конкурирует с Индией во всем – в экономике, геополитике, планетарной логистике – чтобы так просто отдать Моди ведущую роль в организации переговоров. То есть Китай, несмотря на весь высказанный скепсис (встречи без России по поводу российско-украинской войны безыдейны) все же обозначит свое присутствие. Хотя бы просто, чтобы не давать поводов задуматься над заменой лидера.

И Си гарантированно безразлично, насколько глупо будет чувствовать себя Кремль, который уже успел озвучить вместо Пекина категоричные заявления «КНР не будет участвовать в швейцарской конференции». Потому как раз Си мудро не выходил за пределы расплывчатых дипломатических формулировок. И оставил себе на всякий случай свободу маневра.

Вполне возможно, что участие Индии побуждает вообще весь Глобальный Юг активно подключиться к процессу. И разрушить планы Путина «России не будет в Швейцарии – значит почти никого там не будет и можно будет сказать, что собрание не представительное и некомпетентное». То есть Путин выступал бы организатором своеобразного бойкота. А здесь Моди срывает такие планы.

И уже ясно, что мнение Путина – последнее, на что будут оглядываться Моди, Си и даже Рамафоса, если Великая Семка выставит определенные условия. Потому что собственные интересы более приоритетны. А Путин с санкционным давлением и так нигде не денется, будет «дружить» при любых обстоятельствах.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»