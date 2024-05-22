«Шойгу приставил охрану из бойцов ССО, нам пришлось брать его через черный ход» 2 22.05.2024, 11:50

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Тимур Иванов

Стали известны подробности ареста Тимура Иванова в РФ.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заранее знал о готовящемся аресте и готовился оказать сопротивление, сообщил The Insider источник в ФСБ, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Шойгу приставил к своему заместителю охрану из числа вооруженных бойцов Сил специальных операций, чтобы помешать ФСБ провести неожиданное задержание.

На протяжении нескольких месяцев Департамент военной контрразведки ФСБ не мог подобраться к Иванову, и спецслужбе пришлось пойти на хитрость.

23 апреля Иванов приехал на плановый осмотр в 3-й Центральный клинический госпиталь имени Вишневского, а его охрана, как обычно, осталась ждать замминистра на первом этаже.

Когда Иванов один поднялся в кабинет врача, там его уже поджидали сотрудники ФСБ. Арестовав замминистра, они вывели его через черный ход, чтобы об этом не узнала его охрана. То, что задержание происходило именно так, The Insider подтвердил второй источник, близкий к следствию.

Напомним, 24 апреля Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Иванова сроком на два месяца. Согласно материалам дела, Иванов обвиняется в получении взяток на сумму более чем в 1,185 млрд рублей. По версии следствия, с 2018 по 2023 год совладелец компании «Олимпстистрой» Александр Фомин и другие неустановленные лица построили и реставрировали для бывшего замминистра усадьбу в Тверской области на берегу Волги и усадьбу в Чистом переулке в Москве. В обмен на это Иванов представлял компании Фомина выгодные госконтракты.

После ареста Иванова недолго оставался на своей должности и сам Шойгу. В качестве министра обороны он принял военный парад 9 мая на Красной площади, но уже вечером 12 мая Путин снял его с должности и назначил министром обороны бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сам же Шойгу получил должность секретаря Совета безопасности, сменив на этом посту Николая Патрушева (который, в свою очередь, стал советником Путина по вопросам кораблестроения).