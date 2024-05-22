«Если одна таблетка не помогает, выпейте пять» 4 22.05.2024, 11:51

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Белорус рассказал о походе к «высококвалифицированному» невропатологу.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, как выглядит поход в поликлинику в условиях дефицита медицинских кадров в Беларуси. Как оказалось, приходится обращаться к народным методам лечения:

— Старость — не радость! Стал я что-то плохо спать, тяжело засыпаю, много раз просыпаюсь, оно и немудрено. Каждый знает, какая сейчас у нас напряженная атмосфера.

Посоветовали мне соседи попить «фенибут», мол, станешь лучше спать. И правда, на некоторое время имел я облегчение, радовался, что легко засыпаю и просыпаюсь. Но как-то жизнь наша белорусская идет в таком направлении, что опять разладился мой сон.

Думаю, схожу к невропатологу, может, он мне что посоветует. Приехал к нам молодой специалист, первый год работает. Молодой парень, образованный. Взять талон (сами знаете как), отстояв очередь, затем пришлось подождать назначенной даты. Но это же все ради своего здоровья.

В ожидании приема также пришлось посидеть больше часа, так как все идут, «чтобы только спросить». Рассказал я врачу о своей беде, о «фенибуте», а он мне и говорит: «Если одна таблетка не помогает, выпейте пять». И больше никаких лекарств не предложил. Вышел я растерянным. Сам себе рассуждаю: или это шутка, или это серьезно мне так посоветовал пить, или это такой «высококвалифицированный специалист».

Залез в интернет, поискал народных средств для лучшего сна, так и живу. Благо, на работу не надо. Ночь не спал — днем пытаюсь прилечь да подремать.

А проблема врачей в районных центрах стоит чрезвычайно остро. И тут вопрос не просто в человеческих единицах. Ведь посидеть в кабинете и я могу. А проблема в специалистах, к которым можно прийти и получить лечение, а не совет.