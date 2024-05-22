В Беларуси пошли грибы со вкусом курицы 22.05.2024, 14:24

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Где найти и как готовить?

Белорусские грибники, которые начинают «тихую охоту» уже весной, в конце мая сообщили, что в лесу уже появился гриб, который растет на стволах деревьев и многим по вкусу напоминает курицу. Он не так популярен, как боровик, лисички или подосиновики, но все же его едят, пишет telegraf.news.

Где его встретить и как приготовить, чтобы получился настоящий деликатес?

Речь идет о трутовике серно-желтом (сокращенно ТСЖ). Его уже обнаружили в одном из лесов Минского района.

Что за гриб и где растет?

Трутовик серно-желтый — это ярко-желтый гриб с легким пушком кремово-желтого цвета. Сначала он выглядит как каплевидная желтоватая мясистая масса от светло-желтого, до оранжевого цвета, но с возрастом начинает твердеть и приобретать форму «уха».

Шляпка ТСЖ может достигать до 30 сантиметров в ширину и до 7 сантиметров в толщину. А вес — 10-12 килограммов.

Растет он чаще всего на стволах и пнях ольхи, ивы, тополя, на расстоянии полуметра над землей.

Сезон сбора этого гриба начинается в мае, и в основном собирают только молодые экземпляры, которые еще мягкие. Когда они вырастают, то становятся твердыми и практически несъедобными.

Вкус трутовика серно-желтого

Вообще ТСЖ считают условно съедобными. Нужно быть осторожными: иногда употребление может привести к отравлению. Кроме того, если съесть старый гриб, или молодой, но без термической обработки — возможно развитие галлюцинаций и ухудшение зрения.

Трутовик серно-желтый нельзя есть беременным, женщинам в период грудного вскармливания, детям до 18 лет и людям с индивидуальной непереносимостью.

Если сомневаетесь в безопасности употребления этого гриба — не ешьте его.

Вкус трутовика серно-желтого не похож на вкус других грибов, что делает его оригинальным. Дело в том, что он напоминает курицу, поэтому его также называют «куриным грибом» и «древесным цыпленком».

Как приготовить ТСЖ?

Есть несколько способов приготовить ТСЖ. Однако его всегда обязательно обварить или обжарить в течении 20-40 минут (в зависимости от того, насколько он твердые). Некоторые советуют воду подсолить.

К слову, после варки грибы не должны менять цвет.

В процессе варки он выделяет специфический, сернистый, не очень приятный запах, который исчезает при дальнейшей обработке.

С серно-желтым трутовиком хорошо сочетаются такие приправы, как шалфей, тимьян, розмарин или цитрусовая цедра.

Рецепт жаренного трутовика серно-желтый

Ингредиенты:

отваренные трутовики — 500 г;

томатная паста — 4 ст. л.;

репчатый лук — 2 шт.;

растительное масло — 60 мл;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Нарежьте вареные грибы на тонкие полоски. Очистите лук и нарежьте полукольцами.

Обжарьте грибы на масле 10 минут. Добавьте томатную пасту и специи. Перемешайте и томите под крышкой еще 5-10 минут, время от времени помешивая.

Подавайте в горячем виде. Жареные серно-желтые трутовики хорошо сочетаются с картофелем и овощами.

Рецепт супа из ТСЖ

Ингредиенты:

ок. 1 кг грибов;

1 морковь;

половина пучка петрушки;

кусочек корня сельдерея;

около 4 стакана бульона;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. сливочного масла;

1 ст. л. муки;

1 ст. л. майорана.

соль, молотая сладкая паприка, молотая острая паприка — по вкусу.

Тщательно очистите грибы и промойте. Отварите в течение 15-20 минут, затем слейте воду. Когда остынут, нарежьте полосками.

Овощи очистите и натрите на крупной терке.

Разогрейте сливочное масло в кастрюле. Обжарьте грибы и натертые овощи. Посыпьте их мукой и перемешайте.

Влейте бульон к обжаренным грибам и овощам. Готовьте, пока овощи не станут мягкими. В завершение приправьте суп специями.