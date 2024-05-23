Глава Госдепа предложил разрешить Украине наносить удары по РФ американским оружием 2 23.05.2024, 12:28

1,654

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Позиция Блинкена изменилась.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен предложил позволить Украине наносить удары по ракетным комплексам и артиллерийским установкам на территории России. Эту идею он озвучил в ходе внутренней дискуссии в ведомстве после «отрезвляющего визита» в Киев в середине мая, рассказали The New York Times осведомленные источники.

По их словам, предложение находится «на стадии формирования» и пока неясно, поддержат ли его в администрации президента США Джо Байдена. Официально идею президенту, который всегда проявлял особую осторожность в этом вопросе, еще не представили.

Как отметили источники NYT, позиция самого Блинкена изменилась, поскольку Россия открыла новый фронт на севере Харьковской области Украины и усилила удары по самому Харькову, зная, что в ответ Киев может использовать только беспилотники и вооружение советского образца.

Ранее группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с требованием разрешить Украине бить американским оружием по целям внутри России. По мнению законодателей, на фоне ухудшения ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор российским войскам» с помощью оружия США.

В мае Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного США оружия для ударов по военным объектам на территории России, писала The Wall Street Journal.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее признал, что Запад не дает согласия на это. По его словам Киев никогда не нарушал введенный запрет, чтобы «не подвергать риску весь объем вооружений», который предоставляет Запад.

Однако, как подчеркнул Зеленский, без такого разрешения Украине сложно защитить себя от российских атак. Он отметил, что продолжает обсуждать с западными партнерами возможность применять дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp по объектам в России, но «пока ничего положительного нет».

На фоне этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставляют Украине возможность защищать ее «суверенную территорию» и надеются, что она будет использовать предоставляемое ей оружие по целям «внутри Украины».