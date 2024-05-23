К чему привела ликвидация последнего российского носителя «Калибров» в Крыму? 23.05.2024, 14:01

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Британская разведка раскрыла последствия.

Успешная ликвидация корвета «Циклон» в Севастополе подчеркивает успех Украины при проведении скоординированных ударов по российскому флоту.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается сводке, 19 мая украинские силы провели скоординированную дальнюю атаку на порт в Севастополе. Атака, которая включала в себя комбинацию ударов дронов и ракет армейской тактической ракетной системы (ATACM), почти наверняка привела к затоплению корвета «Циклон».

По данным британской разведки, «Циклон» - один из четырех российских кораблей класса «Каракурт», оснащенных «Калибрами», которые находились в Черном море с 2022 года. Два из этих из них были переведены в Каспийское море для безопасного завершения ходовых испытаний после серии успешных украинских атак. Четвертое судно группы ранее было серьезно повреждено в результате удара Украины в ноябре 2023 года.

«Хотя атака вряд ли существенно изменит влияние российского военно-морского флота на украинские операции, она подчеркивает сохраняющуюся опасность для российских сил, действующих в Крыму и Черноморском регионе, а также продолжающийся успех Украины при проведении скоординированных ударов», - отмечают в Минобороны Британии.

Ликвидация «Циклона»

Напомним, в ночь на 19 мая в оккупированном Севастополе был затоплен ракетный корабль «Циклон», являющийся последним носителем крылатых ракет в Крыму. Этот корабль не успел выпустить ни одной ракеты и не смог заверить испытания. В составе российского флота в Черном море есть носители ракет, но они находятся вне Крыма.

Остальные российские корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря. В частности, корабль «Аскольд» был ликвидирован ВСУ, а «Амур» и «Туча» были вынуждены покинуть Черное море и через Ростов ушли на Каспий проводить испытания.