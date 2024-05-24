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Кассетный ATACMS уничтожил новейший российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» под Донецком

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  • 24.05.2024, 12:23
  • 4,950
Кассетный ATACMS уничтожил новейший российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» под Донецком

Момент удара попал на видео.

Появились кадры удара ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по новейшему российскому ЗРК С-400 «Триумф» в районе села Моспино Донецкой области. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам авторов публикации, удар наносился именно ATACMS. На кадрах видно, что разрываются боеприпасы.

Силы обороны Украины 22 мая нанесли удар по российской позиции в Донецкой области в районе населенного пункта Моспино.

В итоге были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300/400, РЛС «96Л6Е» и пункт управления ЗРК С-300/400. На кадрах видны полностью сгоревшие ракетные комплексы российских войск и прочая изуродованная техника.

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