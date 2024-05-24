Жители Алушты пришли в восторг от ударов ВСУ по военным объектам оккупантов
- 24.05.2024, 12:52
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Видеофакт.
Прилеты по военным объектам российских захватчиков во временно оккупированной Алуште вечером 24 мая вывали у местных жителей настоящий восторг.
Об этом свидетельствует видео, снятое непосредственно во время ракетной атаки.
Судя по реакции очевидцев, несмотря на развевающиеся везде триколоры страны-агрессора, полностью проникнуться так называемым «русским миром» люди так и не смогли, и удары по объектам ВС РФ вызвали у них искреннюю радость.
«Я снимаю!», — восторженно заявил автор видео, на заднем плане которого можно услышать чей-то свист и даже смех.
Согласно данным местного партизанское движение «АТЕШ», в результате удара по Алуште был поражен узел связи оккупантов.