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Жители Алушты пришли в восторг от ударов ВСУ по военным объектам оккупантов

  • 24.05.2024, 12:52
  • 1,910
Жители Алушты пришли в восторг от ударов ВСУ по военным объектам оккупантов

Видеофакт.

Прилеты по военным объектам российских захватчиков во временно оккупированной Алуште вечером 24 мая вывали у местных жителей настоящий восторг.

Об этом свидетельствует видео, снятое непосредственно во время ракетной атаки.

Судя по реакции очевидцев, несмотря на развевающиеся везде триколоры страны-агрессора, полностью проникнуться так называемым «русским миром» люди так и не смогли, и удары по объектам ВС РФ вызвали у них искреннюю радость.

«Я снимаю!», — восторженно заявил автор видео, на заднем плане которого можно услышать чей-то свист и даже смех.

Согласно данным местного партизанское движение «АТЕШ», в результате удара по Алуште был поражен узел связи оккупантов.

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