«Путин и его вассалы типа Лукашенко готовят пропагандистскую акцию» 1 24.05.2024, 16:29

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В Украине прокомментировали внезапный приезд высокопоставленных чиновников РФ в Минск.

Владимир Путин неожиданно прибыл в сопровождении многих высокопоставленных чиновников в Минск на встречу с Лукашенко. На следующий день в Гомеле приземлился самолет экс-президента Украины Виктора Януковича.

Все эти события — совпадение? По мнению председателя комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, Путину нужна передышка и он готовит какой-то пропагандистский ход, чтобы отвлечь всеобщее внимание от мирного саммита по Украине, который пройдет в июне в Швейцарии, пишет zerkalo.io.

По мнению Александра Мережко, Путин панически боится проведения Глобального саммита мира в Швейцарии, запланированного на 15−16 июня, поскольку это подрывает его пропагандистские нарративы и свидетельствует о том, что большинство стран мира, включая Глобальный Юг, выступают против российской агрессии.

— Вместе с тем Путин видит, что Украина получает все больше военно-технической помощи от США и Европы, а также приняла закон о мобилизации, который позволит Украине усилить свою обороноспособность в противостоянии российский агрессии. Путин также чувствует, его поддержка среди российских элит и в армии слабеет, что может привести к его устранению, — считает собеседник.

Глава комитета Рады также предположил, что президенту России сейчас необходима передышка: он намерен воспользоваться ею, чтобы модернизировать армию, преодолеть экономические проблемы, вызванные западными санкциями, а затем, накопив силы, продолжить агрессию против Украины и Запада.

— Вполне возможно, что Путин и его вассалы типа Лукашенко готовят пропагандистскую акцию, чтобы отвлечь внимание от саммита мира в Швейцарии, — добавил Мережко.