Как сейчас выглядит Ермошина 10 24.05.2024, 19:23

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Фотофакт.

Ушедшая в 2021 году с поста главы Центризбиркома Лидия Ермошина, находившаяся во главе ЦИК с 1996 года, засветилась в сюжете телеканала СТВ.

Ермошина, прозванная в народе Борщеваркой, в эфире телеканала рассказала о бронетранспортерах у здания этого госоргана в 1990-х и сравнила события тех лет с произошедшим в 2020-м.

Ермошина (Горковенко) родилась в 1953 году, окончила юрфак в Калининграде. В 1980-х годах работала юрисконсультом, помощником прокурора Октябрьского района Калининграда, главой юрслужбы Бобруйского горисполкома. После развала СССР входила в состав белорусского ЦИКа.

В 1996 году Ермошина была в нарушение Конституции РБ назначена распоряжением Лукашенко на пост главы Центризбиркома – вместо прежнего руководителя комиссии Виктора Гончара.

Нарушение заключалось в отсутствии согласования кандидатуры председателя ЦИК с Советом Республики (ст. 84, п. 9). Гончар активно критиковал результаты «референдума» 1996 года.

В 1999 года Гончар пропал без вести в Минске вместе с бизнесменом Анатолием Красовским. По данным Deutsche Welle, представившийся экс-сотрудником СОБР внутренних войск Беларуси Юрий Гаравский заявил, что его подразделение похитило и убило Гончара и его друга. Эту же версию в 2004 году излагал спецдокладчик ПАСЕ Христос Пургуридес, обвинивший в похищениях и убийствах белорусское руководство.

Лидия Ермошина четырежды переназначалась на должность главы Центризбиркома – в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах. При ней Лукашенко каждый раз «выигрывал» президентские «выборы».

Ермошину неоднократно вносили в санкционные списки США и Евросоюз – за фальсификации, подавление гражданского общества и журналистов. Она также была объявлена персоной нон-грата в странах Балтии — как лицо, причастное к подавлению мирных протестов в августе 2020 года.

О личной жизни Ермошиной известно немногое. Она дважды была замужем, дважды разводилась. В 2017 году в возрасте 40 лет скончался ее сын Алексей, официально причины его смерти не разглашались. За неделю до смерти сына в ДТП погиб ее племянник, хоккеист Вадим Капустин. В Москве у Ермошиной живет сестра.