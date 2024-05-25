Reuters: Путин готов прекратить боевые действия в Украине 25.05.2024, 9:15

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В Кремле все же опасаются недовольства россиян.

Российский диктатор Владимир Путин готов остановить войну в Украине и согласиться на прекращение огня, если Украина и Запад признают текущие линии боевых действий и согласятся с тем, что оккупированные территории отойдут к РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные «четырех российских источников».

Эти же источники рассказали изданию, что диктатор готов продолжать войну, если Киев и Запад не будут реагировать на его требования.

Три источника, знакомые с обсуждениями в окружении Путина, сказали, что российский диктатор выразил небольшой группе своих соратников разочарование тем, что считает попытками Запада сорвать переговоры, а также решением президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров.

«Путин может воевать сколько угодно, но Путин также готов к прекращению огня – чтобы заморозить войну», – сказал один из четырех собеседников Reuters, якобы работавший с Путиным и осведомленный о разговорах на самом высоком уровне в Кремле.

Он, как и другие, процитированные в данной истории, говорил на условиях анонимности. Reuters пообщался с пятью людьми, работающими или работавшими с Путиным на самом высоком уровне в политическом и деловом мире. Пятый источник не комментирует замораживание войны на текущих рубежах.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков в ответ на просьбу о комментариях сказал, что глава Кремля неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу для достижения своих целей, цинично заявив, что РФ якобы не хочет «вечной войны».

В издании отмечают, что назначение экономиста Андрея Белоусова министром обороны России было расценено некоторыми западными военными и политическими аналитиками как перевод российской экономики на постоянную военную основу для победы в продолжительной войне.

Однако, по словам источников, Путин хотел использовать «нынешний импульс», чтобы остановить войну. По информации двух источников, диктатор считает, что успехов РФ в войне до сих пор достаточно, чтобы «продать победу» российскому народу.

«Путин скажет, что «мы победили», что «НАТО напало на нас» и «мы сохранили свой суверенитет», что «у нас есть сухопутный коридор в Крым», – отмечает один из собеседников.

Три других источника сказали, что Путин понимает, что любые новые достижения на фронте для РФ потребуют еще одной общенациональной мобилизации, чего он не хотел бы делать. Очевидно, что диктатор все же опасается недовольства россиян.

Издание напоминает, что и Россия и Украина опасаются, что другая сторона использует любое прекращение огня для перевооружения.

Еще один фактор, влияющий на мнение Путина о том, что война должна закончиться, заключается в том, что чем дольше она затягивается, тем больше закаленных в боях оккупантов возвращается в Россию, недовольных послевоенной работой и перспективами дохода, что потенциально может создать напряжение в российском обществе.