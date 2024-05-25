Янукович в Беларуси: будет ли новое вторжение в Украину с севера? 25.05.2024, 9:47

Замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ оценил ситуацию.

России выгодно нагнетать истерию в украинском обществе. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин в своем Telegram.

«По состоянию на сейчас угрозы наступления с территории Беларуси нет. Все «инсайды» о том, что Янукович (кто-то еще о нем помнит) якобы прилетел на встречу с Лукашенко и Путиным ради открытия «новых фронтов», пока лучше воспринимать как вражеские информационные операции», - заявил военный.

«Это вовсе не означает, что наступление со стороны Беларуси невозможно. Как и писал неоднократно ранее, Беларусь фактически превратилась в область РФ, поэтому рано или поздно их смогут заставить открыть второй фронт. Единственное что - в основном это все равно будут российские войска, потому что в белорусскую армию как-то совсем не верю», - отметил Жорин.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады посоветовал людям «не накручивать себя и опираться на факты, а некоторым депутатам, которые сами давно должны были сидеть за коллаборационизм, вообще лучше было бы сидеть молча».

Как сообщал сайт Charter97.org, в Беларусь прилетел самолет бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича. Позже стало известно о его присоединении к переговорам Путина и Лукашенко по войне в Украине.