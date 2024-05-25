Ударом по авиабазе «Кущевская» уничтожен самолет элитной группы «Русские Витязи» 4 25.05.2024, 11:58

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Опубликованы новые спутниковые снимки.

Украинские дроны 19 мая успешно атаковали авиабазу «Кущевская» в Краснодарском крае России. В результате этого были уничтожены минимум три российских истребителя.

Журналисты Defense Express отметили, что один из самолетов принадлежал элитной российской пилотажной группе «Русские Витязи». Именно они принимают в различных авиашоу российских захватчиков.

Журналисты напомнили, что еще в ночь на 19 мая украинские дроны успешно атаковали российский аэродром в станице Кущевская Краснодарского края. Этот аэродром расположен в 250 километрах от линии фронта.

В издании подчеркивают, что хотя это является учебно-тренировочной 195 авиабазой, там теперь базируется боевая фронтовая авиация, включая бомбардировщики Су-34.

В то же время журналисты «Радио Свободы» опубликовали спутниковые снимки, на которых уже зафиксирован результат атаки на авиабазу «Кущевская». На кадрах зафиксированы повреждения самолетов, которые были идентифицированы, как фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребители Су-27 и Су-30.

«Дополнительное внимание можно уделить самолету, который обозначен, как Су-27. Потому что он имеет стандартную окраску в цветах пилотажной группы «Русские Витязи»,

– говорится в материале.

Журналисты отметили, что эта группа действительно эксплуатирует Су-27, при этом, как четыре одноместных Су-27П, так и два двухместных Су-27УБ. Но в 2016 году «Русские Витязи» получили восемь Су-30СМ.

Но на Су-27, по данным издания, российские захватчики полетали не так и долго. Потому что с 2019 года они начали пересаживаться на Су-35, который на спутниковых снимках будет выглядеть так же, как и Су-27П.

«Поэтому вопрос идентификации оставляем за скобками до появления дополнительной информации. Но сам факт появления на боевой авиабазе одного самолета пилотажной группы – крайне интересен. И может намекать на то, что с истребителями в России не все так идеально, как они пытаются показать», – пишут в Defense Express.