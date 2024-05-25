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Белоруска не смогла выйти на пенсию, так как работодатель потерял ее документы

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  • 25.05.2024, 14:00
  • 3,826
Белоруска не смогла выйти на пенсию, так как работодатель потерял ее документы

20 лет куда-то «пропали».

Доярка, которая проработала оператором машинного доения более 35 лет, потеряла право на досрочную пенсию за работу в тяжелых условиях. Это произошло из-за того, что ее работодатель не смог подтвердить нужный стаж документами. Ирина обратилась за помощью в управление по труду и соцзащите, но ей отказали по той же причине. В итоге ей засчитали только 14 лет 3 месяца и 18 дней, а остальные 20 лет куда-то потерялись. Так женщина осталась без пенсии, пишет 1prof.by.

— Любая доярка знает, что за непростые условия труда нам законом предоставлено право выйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше, — отмечает женщина. — Я знала, что выработала необходимые для льготы 20 лет стажа с лихвой. Установленную норму обслуживания животных тоже выполняла.

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