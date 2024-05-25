Имущество режима Лукашенко начнут арестовывать по всему миру? 11 25.05.2024, 15:36

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Готовится целый ряд исков от обманутых бизнесменов.

Российский бизнес активно лоббирует давление на Лукашенко из-за невыплаченных долгов по белорусским облигациям, сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Чиновники в правительстве говорят, что Беларусь клятвенно обещала выплатить всем российским держателям бондов долги, висящие с февраля 2023 года, но в очередной раз засмущалась и ничего не вернула.

До 1 апреля должно было выйти в свет решение белорусского правительства о выплатах, и оно вроде даже вышло, только никаких выплат оно опять не предусматривает.

Минфин РФ, как пишет Telegram-канал, полон решимости никаких кредитов Минску не давать, а бизнес готовит серию опустошительных судебных исков, грозящих Беларуси арестом активов по всему миру и снижением кредитного рейтинга до уровня плинтуса.

«Вопрос с долгами по бондам может серьезно испортить отношения двух государств и создать для Беларуси серьезные финансовые и репутационные трудности с Москвой», — сообщают источники канала.

Напомним, руппа российских инвесторов 18 января направила в адрес главы Минфина Беларуси Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций. Всего совокупная сумма этих выпусков составляет около $3,25 млрд. Если режим Лукашенко не погасит свои обязательства, как этого требует уведомление, инвесторы получат право подать иск в Лондонский международный третейский суд или арбитражный суд в РФ.