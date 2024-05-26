Разгром ядерного щита РФ: что задумала Украина? 26.05.2024, 10:04

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Цель в Краснодарском крае была выбрана по нескольким причинам.

Украина с помощью дронов поразила стратегический объект российской армии. В Краснодарском крае атакована радиолокационная система (РЛС) «Воронеж-ДМ».

Есть несколько причин, почему Украина посчитала данный военный объект приоритетной для себя целью.

Об этом рассказал в своем блоге в Telegram офицер израильской армии, военный обозреватель Игаль Левин.

Есть версия о том, что Украина вывела из строя «Воронеж-ДМ», так как радар мог фиксировать запуски ракет ATACMS по территории оккупированного Крыма.

Насколько это достоверно, неизвестно. Основная зона обзора данной РЛС - Балканский полуостров, Средиземное море и Персидский залив.

Отметим, что в Армавире располагаются два комплекса «Воронеж-ДМ». Они являются частью глобальной системы раннего предупреждения о ракетных атаках. Без установок у РФ могут возникнуть проблемы с фиксацией потенциальных ядерных угроз.

Левин считает, что Украина заинтересовалась «Воронеж-ДМ» не только из-за Крыма. Первая вероятная причина - это демонстрация Западу, что угрозы россиян применить ядерное оружие являются блефом.

«Вы можете проделать дыру в их противоядерном щите, и Кремль ничего не сделает в ответ», - рассказал военный.

Вторая важная причина - это принуждение РФ отвести от фронта и важных военных объектов в тылу средства противовоздушной обороны (ПВО).

Третья причина - Украина показывает Североатлантическому альянсу свои возможности в качестве потенциального члена.

«Украина демонстрирует НАТО, что в случае прямой войны между Альянсом и Россией Украина не просто будет в суппорте, а способна бить по оборонным возможностям РФ стратегического уровня», - рассказал Левин.