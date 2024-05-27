«Такой просящей позы у Лукашенко никогда не было» 5 27.05.2024, 7:39

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Ситуация для белорусского правителя — критическая.

В программе «Чалый:Экономика» аналитик Сергей Чалый охарактеризовал визит Лукашенко в Азербайджан словами «цинизм и унижение».

Он обратил внимание, что белорусские государственные СМИ стыдливо сообщили о просьбе правителя включить Беларусь в программы восстановления «возрождаемых территорий». То есть не указали, что речь идет о Нагорном Карабахе, который азербайджанские войска взяли под контроль ценой разрушений.

Чалый также отметил, что Лукашенко во время визита часто оказывался в позе просящего. Например, правитель заявил:

– Я на переговорах один на один Ильхама Гейдаровича попросил: если это возможно – какое-то место для Беларуси, – вы, пожалуйста, нам его дайте. И Ильхам Гейдарович такой подход поддержал.

Это не единственная его подобная цитата:

– Что касается фармацевтики… Это тоже очень большая программа. И программа, которая никому в Азербайджане не мешает работать.

Чалый отметил:

– Боже мой, такой просящей позы у Лукашенко, наверное, никогда не было.

Аналитик также обратил внимание на предложение правителя Беларуси азербайджанским властям организовать «совместное производство» комплексных минеральных удобрений:

– То есть что он предлагает? Давайте мы их перепакуем, и они станут совместные.

Чалый объясняет поведение Лукашенко тем, что Россия готовится к затяжной войне, ее экономика становится экономикой осажденной крепости.

– Риск того, что поток объедков с этого барского стола будет уменьшаться, довольно сильно вырос. Степень отчаяния, которая видна в этих унизительных прошениях Лукашенко, говорит о том, что ситуация зависимости от одного ручейка как источника экономического роста осознается как критическая.

Именно потому наблюдаются довольно истерические попытки найти где-то еще, с шансами, как мы видим, пока маловероятными, – сказал Чалый.