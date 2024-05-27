Криминальная война: «вагнеровцы» решили отомстить за расстрел в Челябинске 9 27.05.2024, 10:38

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В город стягивают российских силовиков.

Как стало известно Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», в Москве бросили все возможные силы на то, чтобы оперативно «замять» и не допустить продолжения истории, когда бойцы ЧВК «Вагнер» и криминальные группировки устроили криминальную войну на улицах российского Челябинска. Ранее жители города расстреляли наемников из травматического оружия.

«При этом применять законные меры, возбуждать дела, задерживать кого-либо категорически не хотят. Всем участникам бойни объявили, что «счет» разборки 1-1, убитых нет, с обеих сторон есть «герои», поэтому всем надо «разбежаться и не продолжать криминальную войну», — пишет Telegram-канал.

Участник конфликта между бывшими наёмниками из ЧВК Вагнер и группировкой вооруженных молодых людей в Челябинске рассказал Telegram-каналу, что всех участников войны, которые выехали им на помощь из Екатеринбурга, Уфы, Томска и других городов, чтобы устраивать облавы на «стрелков», развернули.

По словам собеседника, на связь с участниками вышли кураторы из ЧВК «Вагнер» и заявили, что вопрос закрыт.

«Нас всех сегодня принимал СОБР, повалялись в грязи, оружие у наших искали, но всех отпустили, ничего не нашли. Сказали, что «мужика» (орден Мужества) можно давать командиру вашему, в рукопашную на стволы пошёл», — поделился собеседник.