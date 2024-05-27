Путинская «стабильность» растворилась 1 Андрей Окунь

27.05.2024, 13:10

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На улицах российского Челябинска — настоящие 90-е.

Массовые разборки на улицах российских городов были всегда. Я и сам участвовал в схватках формата «стенка на стенку», однако настроение нынешних стычек как будто изменилось. На видео — драка со стрельбой в Челябинске между бывшими бойцами из ЧВК «Вагнер» и местным криминалитетом.

Вагнеровцы, конечно, были в камуфляже и довольно быстро положили нескольких обидчиков лицом в асфальт, избивая особо провинившихся палками. Но потом к месту драки на двух машинах приехали молодчики в чёрных куртках и с травматическими пистолетами.

Результат такой: «Вагнер» получил отпор, кому-то сильно досталось из травмата, а как минимум двое обратились за медицинской помощью. И всё это из-за какой-то личной ссоры на почве дружбы, любви и, как видим, ненависти.

Антураж и звуки такие, словно знаменитая путинская «стабильность» растворилась под натиском новых 90-х, от которых президент нас всех как бы спас.

Но суть конфликта, конечно, не в этом. Я бы выделил два главных тезиса. Во-первых, ощущение фронтовиков, что они могут диктовать свои условия, вернувшись на «гражданку»: крики, избиения, камуфляж. Во-вторых, местных челябинских парней внешний вид и статус вагнеровцев особо не впечатлил.

Как итог, получаем громкую новость, в которой кристально ясно высвечивается отношение к ветеранам украинской войны. Как минимум особым статусом они не пользуются: били их с неменьшим рвением и задором.

Андрей Окунь, Telegram