Уже завтра в Беларуси подорожает топливо 27.05.2024, 15:18

Цены на заправках будут изменяться еще семь недель подряд.

С 28 мая уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо на АЗС увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Розничные цены на АЗС 28 мая составят: АИ-92-К5-Евро — 2,28 рубля, АИ-95-К5-Евро — 2,38 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,6 рубля, ДТ — 2,38 рубля.

Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась неделю назад — 21 мая.

Напомним, что комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине также приняла решение «о проведении сдержанного поэтапного повышения цен на моторное топливо на 8 копеек». Изменение будет проходить еженедельно с шагом в 1 копейку.