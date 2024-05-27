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Уже завтра в Беларуси подорожает топливо

  • 27.05.2024, 15:18
Уже завтра в Беларуси подорожает топливо

Цены на заправках будут изменяться еще семь недель подряд.

С 28 мая уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо на АЗС увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Розничные цены на АЗС 28 мая составят: АИ-92-К5-Евро — 2,28 рубля, АИ-95-К5-Евро — 2,38 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,6 рубля, ДТ — 2,38 рубля.

Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась неделю назад — 21 мая.

Напомним, что комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине также приняла решение «о проведении сдержанного поэтапного повышения цен на моторное топливо на 8 копеек». Изменение будет проходить еженедельно с шагом в 1 копейку.

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