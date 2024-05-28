Зачем в Беларусь прилетели восемь российских вертолетов? 5 28.05.2024, 12:58

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Перед ними могут стоять конкретные военные задачи.

В Барановичи прилетели восемь вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС России.

К чему могут готовиться россияне? Такой вопрос сайт Charter97.org задал военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Официальная легенда гласит об отработке совместных действий по противовоздушной обороне. На мой взгляд, это соответствует действительности, исходя из того объема сил, который задействован в этих учениях.

Одной из целей может быть очередная попытка Путина более активно привлечь белорусские Вооруженные силы к участию в «СВО».

— На аэродроме Барановичи сейчас находятся два разведывательных самолета Су-24МР; минимум четыре истребителя Су-30СМ; восемь вертолетов Ми-24 и Ми-8. На что способно такое подразделение?

— Такой контингент не способен делать что-нибудь серьезное, если говорить о возможных совместных провокациях Путина и Лукашенко с территории Беларуси. Возьмем, к примеру, разведчик Су-24МР.

В сегодняшних условиях применение этой техники в непосредственной близости к линии фронта связано с риском практически 100% уничтожения этого самолета. Вряд ли этот самолет может быть эффективно использован в современных боевых действиях, учитывая развитие беспилотной авиации.

Если идти дальше по списку, то понятно, что одна из основных целей новейших российских истребителей — противовоздушная оборона. В Беларуси, если не ошибаюсь, есть около звена Су-30 и Су-27, Миг-29, которые остаются достаточно дееспособными.

Вертолеты же Ми-8 (как один из сценариев) могут вблизи украинской границы заняться постановкой помех или разведывательной деятельностью.

К слову, что касается Су-24, то летая над воздушным пространством Беларуси, в общем-то, из-за политических ограничений, существующих на уровне Украины, они могут себя чувствовать достаточно безопасно.

Подводя итог: да, идут учения, но не исключаю, что могут быть какие-то определенные военные задачи: разведывательные или радиоэлектронного противодействия, которые будут выполнять эти силы вдоль белорусско-украинской границы.