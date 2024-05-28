Польша заминирует границу с Беларусью 2 28.05.2024, 14:01

В рамках четырехлетней программы «Восточный щит».

Польша планирует заминировать границу с Россией и Беларусью в рамках четырехлетней программы «Восточный щит», сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

По словам министра, программа «Восточный щит» — «крупнейшая операция по усилению восточного фланга НАТО с 1945 года». На укрепление границ Польша потратит 2,5 миллиарда долларов. Кроме минных полей на границе планируют построить «укрепления, различные типы заграждений, а также самые современные системы мониторинга воздушного пространства по каждому параметру, на любой высоте».

По словам начальника Генерального штаба Польши Веслава Кукула, размещение самих мин произойдет только тогда, когда Польша будет «уверена в неизбежности войны».

Ранее в понедельник глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти наложат ограничения на перемещения по стране сотрудников российских дипломатических представительств. Это первый подобный случай в ЕС.