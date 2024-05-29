Масштабный пожар: появились спутниковые снимки последствий удара по аэродрому в Луганске 29.05.2024, 7:37

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Уничтожен российский комплекс «Небо-М».

Во временно оккупированном Луганске в результате ночного удара 27 мая на аэродроме произошел сильный пожар. Появились спутниковые фото с последствиями атаки по объекту, на котором, в частности, размещался радиолокационный комплекс «Небо-М» российских захватчиков.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На фото Planet со спутника от 28 мая можно увидеть следы крупного пожара севернее взлетно-посадочной полосы аэродрома Луганского авиаучилища.

При этом на кадре от 10 мая на этой локации демонстрируются части радиолокационного комплекса «Небо-М», предназначенного для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.

Также следует отметить, что представители оккупационной «власти» Луганска рассказывали о возгорании в результате удара «в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов».

Ранее сообщалось, что поздно вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске местные жители в сети сообщали о нескольких взрывах в городе, и о «прилетах».

В СМИ появилась информация о сильном пожаре в районе Высшего авиационного училища штурманов в Луганске.

Также в интернете жители города писали, что удар был нанесен по территории Луганского авиационного ремонтного завода, где базировались российские захватчики.

По словам главы Луганской ОГА, потери авиационной техники у российских оккупантов могут быть значительными. Блогер Роман Шрайк допустил, что на местный аэродром могли прилететь ракеты ATACMS.